Et begrænset antal FN-støttede bagerier genoptog torsdag driften i det sydlige Gaza, efter at mindre mængder mel var blevet tilladt ind i det israelsk-blokerede område.

Men FN advarer om, at de 100 lastbiler, som Israel har givet grønt lys til, “langt fra” er nok til at dække befolkningens behov.

“Det er vigtigt at understrege, at de begrænsede forsyninger, der nu endelig får lov at komme ind via Kerem Shalom, på ingen måde er nok til at imødekomme behovene i Gaza, som er enorme”, sagde FN-talsmand Stéphane Dujarric onsdag aften.

Ifølge FN kræver situationen i Gaza mindst 500 nødhjælpslastbiler dagligt — med mad, medicinske forsyninger og anden livsvigtig hjælp — samt 50 tankvogne med brændstof, for at afhjælpe den eskalerende humanitære krise forårsaget af grænselukningerne.

“Det her er langt fra tilstrækkeligt. Børn mangler akut mad, vand og beskyttelse”, udtalte UNICEF torsdag og tilføjede, at kun 508 paller med livreddende ernæringsforsyninger er nået frem til organisationens lager i Gaza.