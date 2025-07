I det belejrede Gaza risikerer tusindvis af civile hver eneste dag livet for at få noget mad. De forsøger forsigtigt at nærme sig nødhjælpsuddelingssteder, hvor israelske soldater ifølge en ny rapport bevidst skyder mod dem.

Taktikken er af mange blevet sammenlignet med den dødelige “Rødt lys, grønt lys” leg fra den verdenskendte Netflix-serie Squid Game.