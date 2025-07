Storbritannien vil anerkende staten Palæstina inden næste parlamentsvalg i 2029, udtalte en britisk minister mandag.

I et interview med Sky News sagde erhvervs- og handelsminister Jonathan Reynolds, at ministrene ønsker at anerkende en palæstinensisk stat.

Til spørgsmålet om anerkendelsen vil ske i denne parlamentsperiode, svarede Reynolds:

“Ja, i denne parlamentsperiode. Hvis det kan give det gennembrud, vi har brug for”.

“Men husk, vi kan kun gøre det én gang. Hvis vi gør det symbolsk uden reelt at bidrage til en løsning på konflikten – hvad gør vi så bagefter?”, tilføjede han.

Med henvisning til den humanitære katastrofe i Gaza sagde han, at “vi ikke kan vente – vi er nødt til at handle”.

“Vi er alle vidner til et sammenbrud i menneskelighed”.

Premierminister Keir Starmer har ifølge britiske medier været under stigende pres fra højtstående medlemmer af sin egen regering om straks at anerkende Palæstina som stat.

Parlamentets Udenrigsudvalg har for nylig også opfordret regeringen til at tage skridtet “modigt og beslutsomt” som led i forberedelserne til en tostatsløsning med internationale partnere.

Udvalgets formand, Emily Thornberry, udtalte, at der er “stor frustration blandt mange briter over, at regeringen konsekvent har handlet for lidt og for sent”.

I endnu et tegn på det voksende pres på Starmer har over 200 medlemmer af parlamentet underskrevet et fælles brev, hvor de opfordrer ham til at anerkende Palæstinas statsdannelse.