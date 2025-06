Lederen af Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) erklærede fredag, at han er klar til at rejse til Iran efter Israels angreb på landets atom- og militæranlæg.

I en udtalelse fredag oplyste Rafael Grossi, at han står klar til at besøge Iran “snarest” for selv at vurdere situationen med fokus på sikkerhed og ikkespredning.

Han oplyste, at agenturet er i kontakt med de ansvarlige iranske myndigheder efter angrebene og tilføjede:

”De iranske myndigheder har bekræftet, at berigelsesanlægget i Natanz er blevet ramt, men at der ikke er forhøjede strålingsniveauer”.

Myndighederne i Iran har samtidig oplyst, at faciliteterne i Esfahan og Fordow ikke er blevet ramt.

Grossi kaldte udviklingen ”dybt bekymrende” og gentog, at atomfaciliteter aldrig må blive mål for angreb.

”Sådanne angreb har alvorlige konsekvenser for nuklear sikkerhed, beskyttelse og kontrol, samt for regional og international fred og sikkerhed”, sagde han.

“På trods af de aktuelle militære angreb og øgede spændinger står det klart, at den eneste bæredygtige vej frem – for Iran, for Israel, for hele regionen og det internationale samfund – er en, der er baseret på dialog og diplomati for at sikre fred, stabilitet og samarbejde”, understregde Grossi.