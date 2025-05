Den amerikansk-palæstinensiske journalist Ali Abunimah har bekræftet, at de schweiziske myndigheder løslod og deporterede ham efter at have tilbageholdt ham i tre dage.

I et opslag på sociale medier mandag fortalte Abunimah, medstifter af den uafhængige onlinepublikation Electronic Intifada (EI), at Schweiz tilbageholdt ham forud for et planlagt foredrag i Zürich.

“Mandag aften blev jeg ført til Zürichs lufthavn iført håndjern. I et lille metalbur i en vinduesløs fængselsvogn blev jeg eskorteret hele vejen til flyet af politiet”, skrev han omkring sin deportation.

Ifølge øjenvidner arresterede tre civilbetjente Abunimah “med magt og tvang ham ind i et ukendt køretøj uden at oplyse, hvor han blev ført hen”.

‘Bosætterkolonialistisk brutalitet’

Hans anholdelse blev fordømt af FN’s særlige rapportører som et angreb på ytringsfriheden.

Irene Khan, FN’s særlige rapportør for holdning- og ytringsfrihed, kaldte anholdelsen for “chokerende nyheder” og opfordrede Schweiz til “hurtigt at undersøge sagen og løslade ham”.

Euro-Med Monitor, en Genève-baseret menneskerettighedsorganisation, fordømte også anholdelsen og kaldte det en “farlig udvikling, der afspejler en voksende tendens blandt vestlige regeringer til at censurere ytringsfrihed og målrette journalister og aktivister, der dokumenterer ofres lidelser og kæmper for palæstinensiske rettigheder”.

Abunimah sagde, at hans eneste “forbrydelse” var at være en journalist, der taler for Palæstina og imod Israels folkedrab og bosætterkolonialistiske brutalitet og dem, der støtter det.

Voksende modreaktioner

Ved sin ankomst til Istanbul lufthavn beskrev journalisten sin oplevelse i schweizisk tilbageholdelse og den efterfølgende deportation i et opslag på X.

“Jeg er fri! Jeg skrev dette på flyet og poster det lige efter landing i Istanbul”, skrev han.

Han hævdede, at han ikke engang fik lov til at kontakte sin familie og blev anklaget for at have “forbrudt sig mod schweizisk lov” uden at få oplyst nogen konkrete anklager.

EI beskriver anholdelsen som en “voksende modreaktion fra vestlige regeringer mod solidaritet med det palæstinensiske folk” og rapporterer, at flere aktivister og journalister i Storbritannien sidste år blev arresteret, fik deres hjem ransaget eller blev sigtet under “antiterror”-love.

Blandt dem var Asa Winstanley, en redaktør hos Electronic Intifada, hvis hjem blev ransaget og hvis computere og telefoner blev beslaglagt, oplyste EI.

Abunimah blev også afhørt af efterretningsagenter fra det schweiziske forsvarsministerium, efter han blev “bortført” fra gaden, lagt i håndjern, tvunget ind i en ukendt bil og kørt direkte til fængslet.

“Jeg kom til Schweiz på invitation af schweiziske borgere for at tale om retfærdighed for Palæstina og om ansvarlighed for et folkedrab, som Schweiz er medskyldig i”, sagde han.

Den palæstinensiske journalist påpegede, at Israels præsident Isaac Herzog, som i starten af folkedrabet erklærede, at der ikke er nogen civile i Gaza, blev modtaget med rødt tæppe i Davos, mens han selv blev behandlet som en kriminel for at tale magten imod.

“Fra floden til havet, Palæstina vil blive frit”, afsluttede han sin beretning.