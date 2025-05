Canadiske hockeyfans buhede ad den amerikanske nationalsang i Ottawa, efter at USA’s præsident Donald Trump annoncerede en toldsats på 25 procent på varer fra Canada.

Fans i Canadian Tire Centre i Ottawa buhede under “Star-Spangled Banner” før Ottawa Senators’ hjemmekamp mod Minnesota Wild lørdag.

Trump har truet med told på varer importeret fra Canada og Mexico, medmindre de to lande strammer grænsekontrollen for at begrænse indsmugling af narkotika til USA samt ulovlig indvandring. Han annoncerede også en toldsats på 10 procent på kinesiske importvarer.

Den afgående premierminister Justin Trudeau sagde, at Canada har slået tilbage mod de amerikanske toldsatser med 155 milliarder canadiske (106 milliarder amerikanske dollars) i told på amerikanske produkter, der importeres til Canada.

“I aften annoncerer jeg, at Canada vil svare på de amerikanske handelstiltag med 25% told på varer til en værdi af 155 milliarder canadiske dollars fra USA”, sagde Trudeau på en pressekonference efter et flere timer langt møde med Canadas provinsledere.