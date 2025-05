Rumæniens koalitionsregering har godkendt afholdelsen af et nyt præsidentvalg med to runder, som skal finde sted den 4. og 18. maj, og skærpet kampagnereglerne for store sociale medieplatforme, herunder TikTok.

EU- og NATO-landet, som grænser til Ukraine, blev kastet ud i institutionelt kaos sidste år, da Calin Georgescu, en tidligere ukendt højreorienteret og prorussisk politiker, vandt første runde af præsidentvalget den 24. november.

Kritikken mod Georgescu gik på, at Georgescu angivelgit havde nydt godt af en massiv kampagne på sociale medier, ledet af TikTok, som skulle have givet ham fortrinsbehandling – en påstand, platformen har afvist.

Midt i mistanker om russisk indblanding, som Moskva, benægter, annullerede landets øverste domstol valget og beordrede en genafholdelse i sin helhed.

Europa-Kommissionen indledte sidste måned en officiel sag mod TikTok for angiveligt at have fejlet i at forhindre valgindblanding primært i forbindelse med det rumænske valg.

Sociale medieplatforme

Torsdag udstedte regeringen et dekret, der kræver, at kampagnemateriale tydeligt skal være markeret som valgindhold, og sponsorerne skal identificeres.

Sociale medieplatforme skal fjerne indhold, der ikke følger reglerne, inden for fem timer efter en anmodning fra de rumænske valgmyndigheder, ellers risikerer de bøder på mellem 1 og 5 procent af deres omsætning.

Dog er det uklart, hvordan potentielle bøder kan udstedes til dem, der ikke er registreret i Rumænien.

Rumænske menneskerettighedsgrupper kritiserede torsdag regeringen for ikke at konsultere offentligheden, før dekretet blev udstedt, og advarede om, at de nye regler ikke adresserede de reelle problemer med kampagnefinansiering.