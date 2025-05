Lokale medier i Rumænien har rapporteret om en massiv demonstration i landets hovedstad Bukarest i protest mod højesterettens beslutning i december om at annullere præsidentvalget.

Demonstrationen var organiseret af partiet Alliance for the Unions of Romanians (AUR) og bestod af titusinder af mennesker, primært støtter af Calin Georgescu, vinderen af første runde af valget, der fandte sted den 24. november 2024, ifølge tv-stationen Antenna 3 CNN søndag.

“Vi understreger, at demonstrationen tilhører det rumænske folk, og at AUR blot tilbyder en platform til dem, der ønsker at udtrykke deres utilfredshed med annulleringen af præsidentvalget og kræver genoptagelse af valgprocessen med start fra anden runde”, meddelte partiet i en erklæring.

Den 6. december 2024 annullerede Rumæniens forfatningsdomstol præsidentvalgets anden runde, der var planlagt til den 8. december, samt resultaterne af første runde den 24. november.

Beslutningen kom, efter offentliggørelsen af hemmelig efterretning, der viste indblanding fra en “statslig aktør” i valgprocessen.

Calin Georgescu, kendt for euroskeptiske og højreradikale synspunkter, kom på førstepladsen i første runde af valget med omkring 23 procent af stemmerne.