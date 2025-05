En elev dræbte mindst to personer og sårede en anden alvorligt i et knivangreb på et gymnasium i det nordøstlige Slovakiet, rapporterede nyhedsagenturet TASR.

“Den 18-årige elev, der mistænkes for at have begået en alvorlig forbrydelse … blev anholdt meget kort efter hændelsen”, oplyste det slovakiske politi på Facebook torsdag.

Angrebet fandt sted i byen Spisska Stara Ves nær Slovakiets grænse til Polen, omkring 280 kilometer nordøst for hovedstaden Bratislava.

Den slovakiske indenrigsminister, Matus Sutaj Estok, fordømte angrebet i et opslag på Facebook, hvor han skriver, at handlingen blev “udført af en elev, der stak en kvindelig lærer og sine medstuderende”.

Estok udtrykte sine kondolencer til ofrenes familier og oplyste, at han var på vej til gerningsstedet.

I 2020 blev en lærer stukket ihjel i et angreb på en folkeskole i den centrale del af landet, det første angreb af sin slags i Slovakiet.