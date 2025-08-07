KRIG MOD GAZA
Palæstinensere kæmper for at få fat i nødhjælp kastet ned over Gaza By
Luftnedkastningen var et fælles initiativ af Jordan, Tyskland, De Forenede Arabiske Emirater, Frankrig og Belgien.
15 timer siden

Hundredvis af desperate palæstinensere kæmpede sig frem for at samle nødhjælp op, som den 6. august blev kastet ned over Gaza By fra luften. Det sker, mens Israels blokade og militære kontrol over den belejrede enklave fortsætter.

