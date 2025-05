Arkæologiske udgravninger i den antikke by Assos, beliggende i landsbyen Behramkale i Tyrkiets Canakkale-provins, har afsløret en 2.200 år gammel mosaik og en 1.800 år gammel monumental grav.

Nurettin Arslan, leder af Assos-udgravningsteamet og fakultetsmedlem ved Canakkale Onsekiz Mart University, delte detaljer om fundene onsdag. De blev opdaget under den 44. sæson af udgravninger, støttet af Kultur- og Turismeministeriet og sponsoreret af Istanbul Steel and Iron Industries Inc. (ICDAS).

Mosaikken, dateret til den hellenistiske periode, består af farverige polygonale sten arrangeret i geometriske og blomsterinspirerede mønstre.

“Denne mosaik er blandt de tidligste eksempler fra den hellenistiske periode i Anatolien og var sandsynligvis en del af et gymnasium, der senere blev omdannet til et boligområde under den byzantinske æra”, forklarede Arslan.

Graven, placeret i den østlige del af agoraen, er identificeret som en “heroon”, en monumental grav dedikeret til en vigtig familie fra romertiden i Assos.

“Strukturen, som først blev antaget at være en fontæne, viste sig at være en 1.800 år gammel grav, der tilhørte en fremtrædende familie i byen”, lyder det ifølge Arslan.

Assos, en betydningsfuld havneby i antikken, fortsætter med at tiltrække global opmærksomhed på grund af sin arkæologiske arv og naturskønhed.