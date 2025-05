Timer efter at Netanyahus kabinet enstemmigt havde godkendt afskedigelsen af Shin Bet-chefen Ronen Bar, beordrede højesteretten en midlertidig standsning af hans afskedigelse, indtil en appel kan behandles.

Retten erklærede, at afskedigelsen blev udsat, indtil en appel kunne høres senest den 8. april. Netanyahus kontor havde oplyst, at Bars afskedigelse skulle træde i kraft den 10. april, men at det kunne ske tidligere, hvis en erstatning blev fundet.

Israels rigsadvokat har fastslået, at regeringen ikke har noget juridisk grundlag for at afskedige Bar.

En Shin Bet-rapport om Hamas’ angreb den 7. oktober 2023 anerkendte fejl fra sikkerhedsagenturets side.

Den israelske regering godkendte enstemmigt afskedigelsen af Shin Bet-chefen, hvilket ifølge israelske medier markerer første gang i landets historie, at lederen af dets interne sikkerhedsagentur er blevet fjernet fra sin post.

”Regeringen godkendte enstemmigt premierminister Benjamin Netanyahus forslag om at afslutte ISA’s (Israel Securities Authority) direktør Ronen Bars embedsperiode”, hed det i en erklæring fra Netanyahus kontor fredag.

Mediet Times of Israel rapporterede, at dette er første gang, en israelsk Shin Bet-chef er blevet afskediget.