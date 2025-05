Den Afrikanske Union (AU) har ophævet sine sanktioner mod Gabon, fremgår det af en erklæring.

Det sker, efter at det centralafrikanske land blev suspenderet fra organisationen i kølvandet på et kup i august 2023.

Et møde i AU’s ‘Peace and Security’ råd om Gabons politiske overgang “gennemgik processen og fandt den generelt vellykket”. Det oplyste organisationens Political Affairs, Peace and Security (PAPS) afdeling onsdag på X.

I erklæringen hedder det, at Gabon igen er velkommen til at genoptage sin deltagelse i AU’s aktiviteter med øjeblikkelig virkning.

Gabon blev suspenderet, da general Brice Oligui Nguema overtog magten efter at have afsat præsident Ali Bongo, hvis familie havde siddet på magten i 55 år.

Udvidede beføjelser

Nguema lovede at overdrage det olierige land tilbage til civilt styre efter en overgangsperiode på to år, og han blev i april valgt til præsident med 94 procent af stemmerne.

Ifølge den nye forfatning skal præsidenten lede landet med udvidede beføjelser.

AU’s beslutning om at ophæve sanktionerne følger et møde sidste år mellem Nguema og Elfenbenskystens præsident Alassane Ouattara, hvor Nguema bad om støtte til at få sanktionerne fjernet.

Gabon, der har omkring 2,3 millioner indbyggere, har trods sine olierigdomme lidt under høj arbejdsløshed, hyppige strømafbrydelser, vandmangel og en tung statsgæld.