Luftforureningen i Thailands hovedstad lukkede fredag over 350 skoler, oplyser byens myndigheder. Bangkok er blevet rangeret som verdens syvende mest forurenede storby af IQAir, der monitorerer luftkvalitet.

Sæsonbestemt luftforurening har længe plaget Thailand, ligesom mange andre lande i regionen, men denne uges tågede forhold har ført til det højeste antal skolelukninger siden 2020.

“Bangkok Metropolitan Administration har lukket 352 skoler på tværs af 31 distrikter på grund af luftforurening”, lød det i en besked delt i myndighedernes officielle LINE-gruppe.

Torsdag blev mere end 250 skoler i Bangkok lukket på grund af forurening, hvor myndighederne opfordrede folk til at arbejde hjemmefra og begrænsede tunge køretøjer i byen.

Fredag nåede niveauet af PM2,5-forureningspartikler – kræftfremkaldende mikropartikler, der er små nok til at trænge ind i blodbanen via lungerne – op på 108 mikrogram per kubikmeter, ifølge IQAir.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler, at gennemsnitlig 24-timers eksponering ikke bør overstige 15 mikrogram de fleste dage om året.

Bangkok-myndighederne meddelte i denne uge, at skoler i områder med forhøjede niveauer af PM2,5 kunne vælge at lukke.

Fredag morgen valgte 352 af de 437 skoler under Bangkoks bystyre at lukke, hvilket påvirkede tusindvis af elever.

Tallet var det højeste siden 2020, hvor alle skoler under bystyret lukkede på grund af luftforurening.

Indenrigsminister Anutin Charnvirakul beordrede torsdag et forbud mod afbrænding af afgrøderester – en praksis, hvor landmænd bevidst brænder afgrøderester for at rydde marker – og advarede om, at de ansvarlige risikerer retsforfølgelse.

Premierminister Paetongtarn Shinawatra, der i øjeblikket deltager i World Economic Forum i Schweiz, opfordrede torsdag til skærpede foranstaltninger for at bekæmpe forureningen, herunder begrænsning af byggeprojekter i hovedstaden og samarbejde med nabolande.

Nabolandene Vietnam og Cambodjas største byer rangerede også blandt de 10 mest forurenede storbyer globalt på IQAir’s liste fredag, med Ho Chi Minh City på andenpladsen og Phnom Penh på femtepladsen.

Det cambodjanske miljøministeriums talsmand, Khvay Atitya, sagde torsdag til journalister, at luftkvaliteten i landet var inden for sikre niveauer.

“Andre lande har deres egne standarder. Cambodja har sin egen standard for at bestemme luftkvaliteten”, sagde han og tilføjede, at myndighederne ikke havde indført nogen nødforanstaltninger.