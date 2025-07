Den internationale økonomiske støtte til Rohingya-flygtninge i Bangladesh er ved at forsvinde, og næsten en million mennesker risikerer nu sult og sygdom. Siden 2017 har rohingyaerne levet et liv i limbo i overfyldte lejre: statsløse, strandede og langsomt glemt af en verden, der engang lovede at hjælpe dem.

Rettelse: Vores AI-oplæser er ny til jobbet og har derfor begået flere fejl: Det er 20.000 (og ikke 22.000), der hvert år fødes i lejrene. Linserne koster 32 cent , og det anden tal, der udtales utydeligt kort efter er altså 39 (“cent om dagen”).