FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk, har fordømt den “ubeskrivelige lidelse og totale ødelæggelse” i Gaza og udtalt, at han er “rystet” over den folkedrabsretorik, som højtstående israelske embedsmænd bruger.

“Israels masse­drab på palæstinensiske civile i Gaza, påførelsen af ubeskrivelig lidelse og omfattende ødelæggelse samt begåelsen af krigsforbrydelse efter krigsforbrydelse er chokererende for verdens samvittighed”, sagde Türk mandag under sin tale ved FN’s Menneskerettighedsråd i Geneve.

Han beskrev den belejrede palæstinensiske enklave som “en gravplads” og sagde, at regionen “skriger efter fred”.

“Jeg er rystet over den åbne brug af folkemorderisk retorik og den skammelige dehumanisering af palæstinensere fra højtstående israelske embedsmænd”, sagde Türk.