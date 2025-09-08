KRIG MOD GAZA
2 minut læsning
FN’s menneskerettighedschef ‘rystet’ over Israels åbenlyse folkedrabsretorik
Under sin tale ved FN's Menneskerettighedsråd i Geneve beskrev Volker Türk den belejrede palæstinensiske enklave som "en gravplads".
FN’s menneskerettighedschef ‘rystet’ over Israels åbenlyse folkedrabsretorik
“Yderligere militarisering, besættelse, annektering og undertrykkelse vil kun skabe mere vold og gengældelse”, advarede Volker Türk. / AA
8. september 2025

FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk, har fordømt den “ubeskrivelige lidelse og totale ødelæggelse” i Gaza og udtalt, at han er “rystet” over den folkedrabsretorik, som højtstående israelske embedsmænd bruger.

“Israels masse­drab på palæstinensiske civile i Gaza, påførelsen af ubeskrivelig lidelse og omfattende ødelæggelse samt begåelsen af krigsforbrydelse efter krigsforbrydelse er chokererende for verdens samvittighed”, sagde Türk mandag under sin tale ved FN’s Menneskerettighedsråd i Geneve.

Han beskrev den belejrede palæstinensiske enklave som “en gravplads” og sagde, at regionen “skriger efter fred”.

“Jeg er rystet over den åbne brug af folkemorderisk retorik og den skammelige dehumanisering af palæstinensere fra højtstående israelske embedsmænd”, sagde Türk.

Anbefalet

Han fremhævede, at Israel har en juridisk forpligtelse til at efterkomme de tiltag, som ICJ har pålagt: at forhindre folkedrab, straffe opfordringer til folkedrab og sikre, at der når tilstrækkelig nødhjælp frem til palæstinenserne i Gaza.

“Yderligere militarisering, besættelse, annektering og undertrykkelse vil kun skabe mere vold og gengældelse”, advarede Türk.

“Vi har brug for handling nu for at standse blodbadet”, understregede han og tilføjede, at det internationale samfund svigter sin pligt og “befolkningen i Gaza”.

Han tilføjede, at “passitivitet” ikke var en mulighed, og bemærkede, at våbenleverancer til Israel, som risikerer at krænke krigens love, må ophøre.

Udforsk
Tysk forsvarsminister besøger Ukraine for at drøfte våbenstøtte
Nord- og Sydkorea standser højttalerkrig ved grænsen
Nordafrikansk frihedskonvoj krydser ind i Libyen på vej mod belejrede Gaza
Rusland afholder militærøvelser i Østersøen
Skoleskyderi i Østrig efterlader 10 døde og flere sårede
Mindst 15 dræbt i busulykke med studerende i det nordlige Malaysia
Erdogan holder Eid al-Adha-samtaler med ledere fra Armenien, Indonesien og Malaysia
Israelske propaganda-annoncer på danske medieplatforme skaber kontrovers
Erdogan og Pezeshkian drøfter bilaterale relationer i telefonopkald
Kina afviser ‘på det kraftigste’ USA’s påstand om brud på toldaftale
Pilgrimsrejsende blev nægtet adgang til fly – så skete det utrolige
Bosniens forfatningsdomstol annullerer flere løsrivelseslove vedtaget af etnisk serbisk delstat
Bangladesh og Japan vil styrke strategiske bånd med aftaler om arbejdskraft og forsvar
Thailand og Cambodja enige om at trække tropper tilbage fra omstridt grænseområde
Tyrkiet fordømmer israelsk luftangreb, der dræbte fem nødhjælpsarbejdere i Gaza
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us