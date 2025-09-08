FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk, har fordømt den “ubeskrivelige lidelse og totale ødelæggelse” i Gaza og udtalt, at han er “rystet” over den folkedrabsretorik, som højtstående israelske embedsmænd bruger.
“Israels massedrab på palæstinensiske civile i Gaza, påførelsen af ubeskrivelig lidelse og omfattende ødelæggelse samt begåelsen af krigsforbrydelse efter krigsforbrydelse er chokererende for verdens samvittighed”, sagde Türk mandag under sin tale ved FN’s Menneskerettighedsråd i Geneve.
Han beskrev den belejrede palæstinensiske enklave som “en gravplads” og sagde, at regionen “skriger efter fred”.
“Jeg er rystet over den åbne brug af folkemorderisk retorik og den skammelige dehumanisering af palæstinensere fra højtstående israelske embedsmænd”, sagde Türk.
Han fremhævede, at Israel har en juridisk forpligtelse til at efterkomme de tiltag, som ICJ har pålagt: at forhindre folkedrab, straffe opfordringer til folkedrab og sikre, at der når tilstrækkelig nødhjælp frem til palæstinenserne i Gaza.
“Yderligere militarisering, besættelse, annektering og undertrykkelse vil kun skabe mere vold og gengældelse”, advarede Türk.
“Vi har brug for handling nu for at standse blodbadet”, understregede han og tilføjede, at det internationale samfund svigter sin pligt og “befolkningen i Gaza”.
Han tilføjede, at “passitivitet” ikke var en mulighed, og bemærkede, at våbenleverancer til Israel, som risikerer at krænke krigens love, må ophøre.