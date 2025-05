Domstolen i Nanterre har afsagt dom i sagen mod to mænd på 19 og 21 år, som udfoldede det palæstinensiske flag under basketballkampen mellem Nanterre og Hapoel Holon.

Domstolen idømte fredag de to fans en bøde på 518 dollars og et års karantæne fra kampe for at have trådt ind på konkurrenceområdet på en måde, der kunne påvirke afviklingen af en sportsbegivenhed, ifølge franske medier.

Den 18. december 2024 i Frankrig, under kampen mellem Nanterre og Israels Hapoel Holon basketballhold, viftede de to unge fans med det palæstinensiske flag.

Optagelser på sociale medier viser, hvordan en af de unge, der gik på banen med flaget, blev slået af israelske tilskuere.

Israelsk vold ved sportsbegivenheder

Dette er ikke første gang, israelske fans har deltaget i vold under sportsbegivenheder.

I november skabte fans af den israelske fodboldklub Maccabi Tel Aviv uro i Amsterdam ved at hærge byen, rive palæstinensiske flag ned fra privat ejendom og råbe anti-arabiske slagord.

Hændelserne, der fandt sted før og efter Maccabis kamp mod Ajax, vakte udbredt forargelse.

Videoer, der blev delt bredt på sociale medier, viste Maccabi-fans, der ikke blot vandaliserede privat ejendom, men også angreb en lokal taxachauffør og endda konfronterede politiet.