På et pressemøde i Jerusalem har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) udtalt, at Danmark ”aldrig” vil anerkende en palæstinensisk stat, der er ”styret af Hamas eller andre terrororganisationer”.

Det fælles pressemøde med Israels udenrigsminister Gideon Saar i går søndag fandt sted som led i Løkkes igangværende diplomatiske ophold i Israel.

Løkkes israelske modpart sagde under pressebriefingen, at enhver fremtidig ”fredsløsning” kun kan ske i en ”bilateral kontekst”.

”Enhver anden tilgang ville være en gave for Hamas”, sagde Saar.

Han tilføjede, at dette ikke ville ”bringe os tættere på fred”, men i stedet ”destabilisere regionen og presse Israel til ligeledes at træffe ensidige beslutninger”.

Danmarks linje