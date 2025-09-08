KRIG MOD GAZA
Løkke i Israel: Vi vil aldrig anerkende et Palæstina styret af ’terrorgrupper’
Danmarks udenrigsminister befinder sig i øjeblikket i Israel, hvor han skal mødes med både israelske og palæstinensiske repræsentanter.
Løkke udtrykte desuden den danske regerings ”dybe bekymring” over udvidelsen af israelske bosættelser på Vestbredden. / AP
8. september 2025

På et pressemøde i Jerusalem har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) udtalt, at Danmark ”aldrig” vil anerkende en palæstinensisk stat, der er ”styret af Hamas eller andre terrororganisationer”.

Det fælles pressemøde med Israels udenrigsminister Gideon Saar i går søndag fandt sted som led i Løkkes igangværende diplomatiske ophold i Israel.

Løkkes israelske modpart sagde under pressebriefingen, at enhver fremtidig ”fredsløsning” kun kan ske i en ”bilateral kontekst”.

”Enhver anden tilgang ville være en gave for Hamas”, sagde Saar.

Han tilføjede, at dette ikke ville ”bringe os tættere på fred”, men i stedet ”destabilisere regionen og presse Israel til ligeledes at træffe ensidige beslutninger”.

Danmarks linje

Løkke understregede, at en dansk anerkendelse af en palæstinensisk stat forudsætter, at en sådan stat er ”demilitariseret”, ”transparent” og ”demokratisk”.

Han fremhævede Israels ”ret til selvforsvar” og Danmarks position omkring de tilfangetagne i Gaza, som kræves frigivet, men italesatte også den humanitære situation under Israels folkemord i det belejrede område:

”Israel skal stoppe militæroffensiven i Gaza (og) sikre øjeblikkelig og uhindret humanitær hjælp.”

Løkke udtrykte desuden den danske regerings ”dybe bekymring” over udvidelsen af israelske bosættelser på Vestbredden.

Under opholdet i regionen skal udenrigsministeren desuden besøge de besatte palæstinensiske territorier, hvor et møde med Det Palæstinensiske Selvstyres premierminister venter.

KILDE:AFP, AP
