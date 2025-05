Torsdag sørgede palæstinensere i Gaza over deres dræbte – blandt dem flere børn – efter at israelske luftangreb dræbte 34 mennesker, herunder en hel familie på ti.

Angrebet i den sydlige by Khan Younis kostede fem børn, fire kvinder og én mand livet fra samme familie – alle med voldsomme forbrændinger, ifølge Nasser-hospitalet, der modtog ligene.

Majida Abu Al-Rous, som mistede sin datter og børnebørn i det israelske luftangreb, fortæller, at de sov i et telt, som blev ramt af et missil.

“Teltet brændte, og de blev alle brændt – de blev alle brændt og forkullede”.