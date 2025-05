Amerikanske myndigheder har tilbageholdt Rumeysa Ozturk, en tyrkisk akademiker og forskningsassistent ved Tufts University, for at have deltaget i pro-palæstinensiske demonstrationer.

Ozturk var medforfatter til en artikel i Tufts Daily, hvor Israels handlinger i Gaza blev kaldt folkedrab i henhold til international ret, og hvor universiteterne blev kritiseret for at begrænse protester.

ICE har oplyst, at hun vil blive deporteret.