logo
EMINE ERDOGAN

Emine Erdogan

Emine Erdogan opfordrer til stærkere kulturelt og miljømæssigt samarbejde på SCO-topmøde
Topmødet samlede omkring 20 stats- og regeringsledere samt repræsentanter fra internationale organisationer.
Emine Erdogan opfordrer til stærkere kulturelt og miljømæssigt samarbejde på SCO-topmøde
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!
Contact us