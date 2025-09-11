Her er et smugkig på, hvad der kommer fra TRT Global. Vi vil meget gerne høre din feedback!
EMINE ERDOGAN
POLITIK
TYRKIET
KRIGEN MOD GAZA
BUSINESS & TEKNOLOGI
FEATURES
OPINION
IRAN-ISRAEL KONFLIKT
Emine Erdogan
Emine Erdogan opfordrer til stærkere kulturelt og miljømæssigt samarbejde på SCO-topmøde
Topmødet samlede omkring 20 stats- og regeringsledere samt repræsentanter fra internationale organisationer.
Emine Erdogan opfordrer til stærkere kulturelt og miljømæssigt samarbejde på SCO-topmøde
Topmødet samlede omkring 20 stats- og regeringsledere samt repræsentanter fra internationale organisationer.
Indlæs mere
Tag et smugkig på TRT Global. Del din feedback!