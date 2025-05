Længeventet fristed: Bagdads første skatepark er et sjældent pusterum Længeventet fristed: Bagdads første skatepark er et sjældent pusterum

Efter flere års forhandlinger har Iraks hovedstad åbnet sin første skatepark. Det har givet unge et sjældent sted til rekreation og selvudfoldelse i et land, der længe har været præget af konflikt.