Israel truer med at besætte mere land i Gaza

Israels forsvarsminister Israel Katz advarer om, at Hamas vil stå over for stigende konsekvenser, herunder yderligere territoriale tab og ødelæggelse af dets infrastruktur, indtil gruppen overgiver sig fuldstændigt.