Tyrkiet opfordrer Israel til at stoppe provokerende angreb i Syrien Tyrkiet opfordrer Israel til at stoppe provokerende angreb i Syrien

Tyrkiets forsvarsministerium siger, at det internationale samfund må gribe ind for at standse Israels ulovlige adfærd. Tyrkiets forsvarsministerium siger, at det internationale samfund må gribe ind for at standse Israels ulovlige adfærd.