چارلی کرک(Charlie Kirk)، رهبر جوانان جناح راست که درپوهنتون یوتا به ضرب گلوله کشته شد کی بود؟
چارلی کرک، یک محافظه کار بانفوذومتحد نزدیک رئیس جمهورایالات متحده دونالد ترامپ وبنیانگذارمشترک نقطه عطف ایالات متحده امریکا، درجریان مناظره با دانشجویان در پوهنتون یوتا ولی (Utah Valley)کشته شد
11 سپتامبر 2025

چارلی کرک، چهره پیشتاز جنبش جوانان جناح راست امریکا و متحد نزدیک رئیس جمهوردونالد ترامپ، بایک مرمی نامعلوم در پوهنتون یوتا دره مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

کرک۳۱ ساله، پدر دو طفل، درجریان ملاقات با شاگردان درتوقف اول "سفربازگشت امریکایی" اش مورد حمله قرارگرفت. تصاویردرحالیکه اویکجابا شاگردانش دراطراف میزیکه با عنوان«به من ثابت کن که اشتباه می‌کنم» برای پاسخ دادن به سوالات شاگردان تنظیم کرده بود، نشسته بودندنشان میدهد که مورد اثابت یک مرمی نامعلوم قرارگرفت. کرک بعد از اینکه مرمی به به گردنش اثابت کرد وشاگردان با وحشت فرارکردند، به شفاخانه انتقال داده شد اما با وجود تمام مداخلات طبی نجات داده نشد.

رهبر جوانان محافظه کار

کرک که درحومه های شهرشیکاگو در ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۳ تولدیافت، برای مدت کوتاهی در کالج جامعه اشتراک کرد وبرای اینکه به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داده بتواند ترک تحصیل کرد. در ۲۰۱۲، در سن ۱۸ سالگی، او سازمان غیرانتفاعی Turning Point USA (TPUSA) را با ماموریت "شناسایی، آموزش و سازماندهی دانش آموزان برای ترویج اصول بازار آزاد و دولت محدود" تأسیس کرد.

تحت رهبری کرک، TPUSA به بزرگترین سازمان فعال جوانان محافظه کاردرایالات متحده تبدیل شد. این سازمان دربیشتر از ۳,۰۰۰ محوطه لیسه و کالج فعالیت میکرد و بیشتر از ۶۵۰,۰۰۰ عضو شاگرد و بیشتر از ۴۵۰,۰۰۰ حامی را جذب کرده است.

کرک همچنان در جهان رسانه ها نفوذ داشت، که تفسیر او در رسانه های مانند فاکس نیوز، دی هیل، نیوزویک، ریال کلیر پولیتیکس، و واشنگتن تایمز ظاهر شد. پادکست روزانه و برنامه رادیویی کرک، برنامه چارلی کرک، همزمان در ۱۵۰ مرکز رادیویی و اخبار صدای واقعی امریکا پخش شد و سال گذشته ۱۲۰ میلیون بار بارگیری شد. به گفته اکسیوس، کرک با رسیدن به ۱۰۰ میلیون نفر ماهانه در رسانه های اجتماعی، در میان "ده حساب مشغول" در جهان درجه بندی شده است. 

متحد ترامپ

کرک یکی از قابل مشاهده ترین حامیان ترامپ شد، که در کنوانسیون های ملی جمهوریت خواهان ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ و در رژه افتتاحیه ترامپ در جنوری ۲۰۲۵ صحبت کرد. ترامپ بعداً او را به هیئت بازدید کنندگان اکادمی نیروی هوایی منصوب کرد.

به تعقیب خبر مرگ او، ترامپ در Truth Social نوشت، "چارلی کرک بزرگ و حتی افسانوی درگذشت. هیچکس بهتر از چارلی قلب های جوانان را در ایالات متحده درک نکرد یا نگه نداشت. او توسط همه دوست داشته و تحسین میشد، مخصوصاً من، مگر او دیگر با ما نیست. "

ترامپ بعداً به نیویارک پوست گفت، "او یک دوست بسیار، بسیار خوب من و یک شخص فوق العاده بود. "

توصیه شده

کرک چهار کتاب نوشته است، بشمول پرفروش ترین کتاب نیویارک تایمز 2020 دکترین MAGA: یگانه نظریات که آینده را برنده خواهد شد. در ۲۰۲۲، او کتاب کلاهبرداری کالج را منتشر کرد که تحصیلات عالی ایالات متحده را به عنوان استثماری وسیستمی که "جوانان امریکایی را شستشوی مغزی میکند و آینده آنها را میدزدد" مورد انتقاد قرار داد. کتاب بعدی او که برای سال ۲۰۲۴ برنامه ریزی شده است، انقلاب جناح راست است: چگونه می‌توان بر بیداری غلبه کرد و غرب را نجات داد.

کرک که در فهرست «۳۰ نفر زیر ۳۰ سال» مجله فوربس قرارداشت، مرتباً در جلسات «به من ثابت کن که اشتباه می‌کنم» با دانشجویان بحث و گفتگو می‌کرد و به خاطر سبک استدلالی‌اش شناخته می‌شد.

 درحالیکه کرک به خاطر بسیج رأی‌دهندگان جوان مورد تحسین محافظه‌کاران قرار گرفته بود، اما منتقدان او را به خاطر لفاظی‌های تفرقه‌انگیز و انتشار اطلاعات نادرست مورد انتقاد قرار داده‌اند.

کرک، که ادعاهای تقلب در انتخابات ۲۰۲۰ را ترویج و در مورد کووید-۱۹ تردید عمومی ایجاد کرد، دیدگاه‌های ضد کنترل بارداری داشت و از طرفداران نظریه توطئه «جایگزینی بزرگ» بود.

 با این حال، او از جمهوری‌خواهان خواست که پس از سال ۲۰۲۲ از رای‌گیری پستی استقبال کنند و گفت: «باختن حس خیلی بدتری نسبت به وفق دادن خود با یک ماه انتخابات دارد.»

 اسلام هراس و طرفدار اسرائیل

وقتی صحبت از اسرائیل بمیان می اید، کرک از زمان آغاز نسل‌کشی در غزه در سال ۲۰۲۳ یکی از بزرگترین حامیان اسرائیل بوده است. او اندکی پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه سربازان اسرائیلی مانع ورود کمک‌ها به غزه می‌شوند و عمداً به کسانی که به دنبال کمک هستند تیراندازی می‌کنند، انکار کرد که اسرائیل فلسطینی‌ها را در غزه گرسنه نگه می‌دارد.

کرک در ماه جولای در یک پست X-post خود نوشت: «نه، اسرائیل مردم غزه را گرسنه نگه نمی‌دارد.»

کرک، که بارها به خاطر اظهاراتش راجع به اسلام و مسلمانان مورد انتقاد قرار گرفته است، مسلمانان را به افراط ‌گرایی متهم کرده و استدلال کرده است که اسلام با ارزش‌های غربی ناسازگار است. او در آخرین پست خود که مسلمانان را هدف قرار داده، اظهار داشته است: «اسلام شمشیری است که چپ‌ها برای بریدن گلوی آمریکا از آن استفاده می‌کنند.»

