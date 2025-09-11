چارلی کرک، چهره پیشتاز جنبش جوانان جناح راست امریکا و متحد نزدیک رئیس جمهوردونالد ترامپ، بایک مرمی نامعلوم در پوهنتون یوتا دره مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

کرک۳۱ ساله، پدر دو طفل، درجریان ملاقات با شاگردان درتوقف اول "سفربازگشت امریکایی" اش مورد حمله قرارگرفت. تصاویردرحالیکه اویکجابا شاگردانش دراطراف میزیکه با عنوان«به من ثابت کن که اشتباه می‌کنم» برای پاسخ دادن به سوالات شاگردان تنظیم کرده بود، نشسته بودندنشان میدهد که مورد اثابت یک مرمی نامعلوم قرارگرفت. کرک بعد از اینکه مرمی به به گردنش اثابت کرد وشاگردان با وحشت فرارکردند، به شفاخانه انتقال داده شد اما با وجود تمام مداخلات طبی نجات داده نشد.

رهبر جوانان محافظه کار

کرک که درحومه های شهرشیکاگو در ۱۴ اکتوبر ۱۹۹۳ تولدیافت، برای مدت کوتاهی در کالج جامعه اشتراک کرد وبرای اینکه به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داده بتواند ترک تحصیل کرد. در ۲۰۱۲، در سن ۱۸ سالگی، او سازمان غیرانتفاعی Turning Point USA (TPUSA) را با ماموریت "شناسایی، آموزش و سازماندهی دانش آموزان برای ترویج اصول بازار آزاد و دولت محدود" تأسیس کرد.

تحت رهبری کرک، TPUSA به بزرگترین سازمان فعال جوانان محافظه کاردرایالات متحده تبدیل شد. این سازمان دربیشتر از ۳,۰۰۰ محوطه لیسه و کالج فعالیت میکرد و بیشتر از ۶۵۰,۰۰۰ عضو شاگرد و بیشتر از ۴۵۰,۰۰۰ حامی را جذب کرده است.

کرک همچنان در جهان رسانه ها نفوذ داشت، که تفسیر او در رسانه های مانند فاکس نیوز، دی هیل، نیوزویک، ریال کلیر پولیتیکس، و واشنگتن تایمز ظاهر شد. پادکست روزانه و برنامه رادیویی کرک، برنامه چارلی کرک، همزمان در ۱۵۰ مرکز رادیویی و اخبار صدای واقعی امریکا پخش شد و سال گذشته ۱۲۰ میلیون بار بارگیری شد. به گفته اکسیوس، کرک با رسیدن به ۱۰۰ میلیون نفر ماهانه در رسانه های اجتماعی، در میان "ده حساب مشغول" در جهان درجه بندی شده است.

متحد ترامپ

کرک یکی از قابل مشاهده ترین حامیان ترامپ شد، که در کنوانسیون های ملی جمهوریت خواهان ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ و در رژه افتتاحیه ترامپ در جنوری ۲۰۲۵ صحبت کرد. ترامپ بعداً او را به هیئت بازدید کنندگان اکادمی نیروی هوایی منصوب کرد.

به تعقیب خبر مرگ او، ترامپ در Truth Social نوشت، "چارلی کرک بزرگ و حتی افسانوی درگذشت. هیچکس بهتر از چارلی قلب های جوانان را در ایالات متحده درک نکرد یا نگه نداشت. او توسط همه دوست داشته و تحسین میشد، مخصوصاً من، مگر او دیگر با ما نیست. "

ترامپ بعداً به نیویارک پوست گفت، "او یک دوست بسیار، بسیار خوب من و یک شخص فوق العاده بود. "