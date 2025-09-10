دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که حمله اسرائیل به قطر به دستور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو انجام شده است، نه واشنگتن.
ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت: «این تصمیم توسط نخست وزیر نتانیاهو گرفته شد، نه توسط من.»
او افزود: «من فوراً نماینده ویژه، استیو ویتکاف، را دستور دادم که قطری ها را از حمله قریبالوقوع مطلع کند، که او این کار را انجام داد، اما متأسفانه خیلی دیر بود تا حمله را متوقف کند.»
وزارت خارجه قطر ادعای کاخ سفید مبنی بر اطلاع قبلی را رد کرد و گفت که پیام ایالات متحده تنها زمانی رسید که انفجارها در حال وقوع بودند.
دوحه این حمله را به عنوان «نقض آشکار قوانین بینالمللی» و تهدیدی برای حاکمیت و امنیت خود محکوم کرد.
ترامپ گفت که پس از این حمله با نتانیاهو صحبت کرده و رهبر اسرائیل به او گفته است که می خواهد «صلح برقرار کند».
ترامپ همچنین با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، تماس گرفت و به او اطمینان داد که چنین حادثهای تکرار نخواهد شد.
ترامپ نوشت: «بمباران یک جانبه داخل قطر، یک کشور دارای حاکمیت و متحد نزدیک ایالات متحده که به سختی و با شجاعت برای برقراری صلح با ما همکاری می کند، اهداف اسرائیل یا امریکا را پیش نمی برد.»
او افزود که به مارکو روبیو، وزیر خارجه، دستور داده است تا توافقنامه همکاری دفاعی با قطر را نهایی کند، که نشاندهنده قصد واشنگتن برای تقویت روابط با وجود این حادثه است.