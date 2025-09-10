دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، اظهار داشت که حمله اسرائیل به قطر به دستور نخست ‌وزیر بنیامین نتانیاهو انجام شده است، نه واشنگتن.

ترامپ در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت: «این تصمیم توسط نخست ‌وزیر نتانیاهو گرفته شد، نه توسط من.»

او افزود: «من فوراً نماینده ویژه، استیو ویتکاف، را دستور دادم که قطری ‌ها را از حمله قریب‌الوقوع مطلع کند، که او این کار را انجام داد، اما متأسفانه خیلی دیر بود تا حمله را متوقف کند.»

وزارت خارجه قطر ادعای کاخ سفید مبنی بر اطلاع قبلی را رد کرد و گفت که پیام ایالات متحده تنها زمانی رسید که انفجارها در حال وقوع بودند.

دوحه این حمله را به‌ عنوان «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» و تهدیدی برای حاکمیت و امنیت خود محکوم کرد.