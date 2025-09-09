شرق میانه
نتانیاهو می گوید طی دو روز ۵۰ ساختمان در غزه را بمباران کرده اند
نخست ‌وزیر اسرائیل می‌ گوید تخریب‌ ها "مقدمه‌ای" برای یک عملیات بزرگ زمینی در شهر غزه است. از سوی دیگر حماس این اظهارات را به عنوان "سادیسم جنایی" محکوم کرد
9 سپتامبر 2025

بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل اعلام کرده است که نیروهایش در ظرف دو روز ۵۰ آپارتمان را در شهر غزه تخریب کرده‌ اند. وی گفت تخریب‌ های بیشتری را به عنوان بخشی از برنامه‌ های اشغال بزرگ ‌ترین مرکز شهری این منطقه انجام خواهند داد.

نتانیاهو در یک پیام ویدیویی گفت: «در دو روز گذشته، ۵۰ آپارتمان از این نوع تخریب گردیدند. نیروی هوایی آن‌ ها را تخریب کرده است.»

او افزود: «همه این‌ ها فقط مقدمه‌ای است برای عملیات اصلی و شدیدتر زمینی نیرو های ما که اکنون در شهر غزه تجمع می ‌کنند.»

نتانیاهو به ساکنان هشدار داد که فرار کنند و گفت: «این فقط مقدمه‌ای است برای عملیات اصلی و قدرتمندتر، بنابراین به ساکنان غزه می ‌گویم: شما هشدار داده شده‌ اید، از آنجا خارج شوید.»

حماس این اظهارات را محکوم کرده و آن را «یکی از زشت ‌ترین اشکال سادیسم و جنایت‌ کاری» توصیف کرده که به صورت آشکار در برابر جامعه بین‌المللی انجام می ‌شود.

روز جمعه، نیروهای اسرائیلی شروع به هدف قرار دادن ساختمان ‌های چند طبقه در شهر غزه کردند که صد ها غیرنظامی آواره در آن‌ ها پناه گرفته بودند و بمباران ‌ها را به عنوان بخشی از استراتژی برای پاکسازی و اشغال این شهر تشدید کردند.

نسل‌کشی اسرائیل در غزه

بر اساس گزارش مقامات صحی غزه، اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴٬۵۰۰ فلسطینی را کشته است.

این نسل‌کشی باعث ویرانی کامل این منطقه شده، تقریباً تمام جمعیت را آواره کرده و آن‌ ها را به سوی گرسنگی سوق داده است.

نهاد های حقوقی بین‌المللی علیه رهبران اسرائیل اقدام کرده ‌اند.

در نوامبر گذشته، محکمه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت برای نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین، به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد.

اسرائیل همچنین با پرونده‌ای در دیوان بین‌المللی عدالت به اتهام نسل‌کشی در غزه روبرو است.

با وجود انتقادات جهانی، نتانیاهو وعده داده است که این کمپاین را گسترش دهد.

او گفت: «این فقط آغاز است.»

