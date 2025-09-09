بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل اعلام کرده است که نیروهایش در ظرف دو روز ۵۰ آپارتمان را در شهر غزه تخریب کرده‌ اند. وی گفت تخریب‌ های بیشتری را به عنوان بخشی از برنامه‌ های اشغال بزرگ ‌ترین مرکز شهری این منطقه انجام خواهند داد.

نتانیاهو در یک پیام ویدیویی گفت: «در دو روز گذشته، ۵۰ آپارتمان از این نوع تخریب گردیدند. نیروی هوایی آن‌ ها را تخریب کرده است.»

او افزود: «همه این‌ ها فقط مقدمه‌ای است برای عملیات اصلی و شدیدتر زمینی نیرو های ما که اکنون در شهر غزه تجمع می ‌کنند.»

نتانیاهو به ساکنان هشدار داد که فرار کنند و گفت: «این فقط مقدمه‌ای است برای عملیات اصلی و قدرتمندتر، بنابراین به ساکنان غزه می ‌گویم: شما هشدار داده شده‌ اید، از آنجا خارج شوید.»

حماس این اظهارات را محکوم کرده و آن را «یکی از زشت ‌ترین اشکال سادیسم و جنایت‌ کاری» توصیف کرده که به صورت آشکار در برابر جامعه بین‌المللی انجام می ‌شود.

روز جمعه، نیروهای اسرائیلی شروع به هدف قرار دادن ساختمان ‌های چند طبقه در شهر غزه کردند که صد ها غیرنظامی آواره در آن‌ ها پناه گرفته بودند و بمباران ‌ها را به عنوان بخشی از استراتژی برای پاکسازی و اشغال این شهر تشدید کردند.

نسل‌کشی اسرائیل در غزه