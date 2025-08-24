به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، پنتاگون به طور خاموش مانع استفاده اوکراین از سیستم ‌های موشکی تاکتیکی اردوی امریکا (ATACMS) برای هدف قرار دادن اهداف در داخل روسیه شده است. این اقدام توانایی کیف را برای استفاده از این تسلیحات در دفاع از خود در برابر تهاجم مسکو محدود کرده است.

این خبر در حالی منتشر شد که دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، به طور علنی از جنگ سه ‌ساله میان روسیه و اوکراین و ناتوانی‌اش در دستیابی به توافق صلح ابراز نا امیدی کرده است.

پس از نشست ترامپ با ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهور روسیه و ملاقات ‌های بعدی با رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌ جمهور اوکراین که پیشرفتی ملموس به همراه نداشت، ترامپ روز جمعه اعلام کرد که بار دیگر در حال بررسی اعمال تحریم ‌های اقتصادی علیه روسیه یا کنار گذاشتن روند صلح است.

ترامپ گفت: "من تصمیمی خواهم گرفت که بسیار مهم خواهد بود، و این تصمیم می ‌تواند شامل تحریم‌ های گسترده، تعرفه ‌های سنگین یا هر دو باشد، یا اینکه هیچ کاری نکنیم و بگوییم این جنگ شماست."

ترامپ امیدوار بود که یک نشست دوجانبه میان پوتین و زلنسکی ترتیب دهد، اما این امر نیز دشوار ثابت شده است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز جمعه به شبکه NBC گفت که هیچ برنامه‌ای برای دیدار با زلنسکی وجود ندارد.