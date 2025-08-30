آواره سازی اجباری فلسطینیان از مناطق شمال شرقی شهر غزه آغاز شده است، در حالی که نیروهای اسرائیلی حملات خود را از شمال و جنوب شدت بخشیده اند و محله ها را با حملات هوایی، توپخانه و ربات های انفجاری هدف قرار داده اند.
یک منبع امنیتی فلسطینی به خبرگزاری آنادولو گفت که شرایط در مناطق شرقی شهر غزه به دلیل شدت تخریب ها «با سرعتی فزاینده» در حال وخامت است.
این منبع افزود که اردوی اسرائیل تخریب ها را در مناطق جنوبی و شمالشرقی افزایش داده است، در حالی که خبرنگار آنادولو گزارش داد که ساکنان به سمت غرب شهر غزه یا مناطق جنوبی تر فرار می کنند.
همچنین گزارش هایی از گلوله باران بیشتر در محله جنوبی الصبره منتشر شده است.
اسرائیل روز جمعه شهر غزه را «منطقه جنگی خطرناک» اعلام کرد و یکی از سنگین ترین بمباران های خود را از زمان آغاز این درگیری ها انجام داد که شامل حملات هوایی، زمینی و بحری بود.
تقریباً یک میلیون فلسطینی همچنان در داخل بزرگ ترین مرکز شهری این منطقه محاصره شده گرفتار مانده اند.
این حملات بخشی از طرح اسرائیل است که اوایل این ماه تصویب شد و هدف آن بازپسگیری تدریجی غزه است، که از شهر غزه آغاز می شود؛ شهری که تقریباً نیمی از جمعیت این منطقه را در خود جای داده است.
آژانس سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) هشدار داده است که این کمپاین ممکن است باعث شود تا یک میلیون نفر دیگر مجبور به ترک خانه های خود شوند.