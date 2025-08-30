آواره ‌سازی اجباری فلسطینیان از مناطق شمال ‌شرقی شهر غزه آغاز شده است، در حالی که نیروهای اسرائیلی حملات خود را از شمال و جنوب شدت بخشیده ‌اند و محله‌ ها را با حملات هوایی، توپخانه و ربات ‌های انفجاری هدف قرار داده‌ اند.

یک منبع امنیتی فلسطینی به خبرگزاری آنادولو گفت که شرایط در مناطق شرقی شهر غزه به دلیل شدت تخریب‌ ها «با سرعتی فزاینده» در حال وخامت است.

این منبع افزود که اردوی اسرائیل تخریب‌ ها را در مناطق جنوبی و شمال‌شرقی افزایش داده است، در حالی که خبرنگار آنادولو گزارش داد که ساکنان به سمت غرب شهر غزه یا مناطق جنوبی ‌تر فرار می‌ کنند.

همچنین گزارش‌ هایی از گلوله‌ باران بیشتر در محله جنوبی الصبره منتشر شده است.