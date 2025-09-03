بلجیم تدابیر گستردهای را علیه اسرائیل به دلیل نسلکشی در غزه اعلام کرده است که شامل تحریم ها، گسترش ممنوعیت فروش تسلیحات و ممنوعیت واردات کالا ها و خدمات تولید شده در شهرک های غیرقانونی اسرائیلی در مناطق اشغالی می شود.
این توافق نامه که توسط شورای محدود وزرا تصویب شده است، هدفش افزایش فشار بر اسرائیل و رسیدگی به آنچه مقامات به عنوان "فاجعه انسانی در فلسطین" توصیف کردهاند، می باشد.
وزیران افراطی اسرائیل، ایتامار بنگویر و بتسلئل اسموتریچ، به همراه رهبران سیاسی و نظامی حماس، در بلجیم به عنوان افراد نامطلوب اعلام خواهند شد. نام های آنان به سیستم اطلاعاتی شینگن (SIS) اضافه خواهد گردید.
مقامات بلجیمی همچنین خدمات قنسلی برای اتباع مقیم در شهرک های غیرقانونی را محدود خواهند کرد و راه هایی را برای رد ویزه نوع D برای اقامت طولانی مدت اسرائیلی هایی که در این مناطق زندگی می کنند، بررسی خواهند کرد.
دفتر سارنوال فدرال بلجیم نیز مأمور خواهد شد تا شهروندان بلجیمی را که در نقض های جدی قوانین بینالمللی بشردوستانه در اسرائیل یا مناطق اشغالی فلسطینی دخیل هستند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
دولت بلجیم تصمیم گرفته است ممنوعیت موجود بر صادرات و انتقال تسلیحات به اسرائیل را گسترش دهد تا شامل تمامی کالا های نظامی و اقلام دوگانه شود و همچنین برای تحریم کامل در سطح اتحادیه اروپا لابی کند.
یک فرمان سلطنتی نیز واردات کالا های تولید شده در شهرک های غیرقانونی اسرائیلی را ممنوع خواهد کرد، اقدامی که پیش از این توسط آیرلند و سلوانیا اتخاذ شده است.
دولت اعلام کرده است که درخواست های پروازهای نظامی اسرائیل را در جریان کشتار جاری رد خواهد کرد و وابستگی به تجهیزات دفاعی اسرائیلی را کاهش خواهد داد.
بلجیم همچنین حمایت خود را از راه حل دو دولت تأیید کرده و برنامه هایی را برای پیوستن به اعلامیه نیویورک در کنار فرانسه و عربستان سعودی اعلام کرده است، که نشان دهنده به رسمیت شناختن دولت فلسطین است.
دولت گفته است که به رسمیت شناختن رسمی زمانی انجام خواهد شد که تمامی گروگان ها آزاد شوند و گروه هایی مانند حماس از حکومت فلسطین کنار گذاشته شوند.
در سطح اروپا، بلجیم برای تعلیق توافقنامه های تجاری، تحقیقاتی و هوانوردی با اسرائیل و همچنین توقف همکاری از طریق برنامه های فنی اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد.
بروکسل همچنین از اتحادیه اروپا می خواهد که از ممنوعیت محصولات شهرک ها حمایت کند، مطابق با نظر دیوان بینالمللی عدالت که در جولای ۲۰۲۴ صادر شده است.
دولت فدرال بر تعهد قاطع خود برای اطمینان از رعایت قوانین بینالمللی توسط تمامی طرف های درگیر در این منازعه تأکید کرده و هرگونه نقض اثبات شده قوانین بینالمللی را محکوم کرده است.
بلجیم در حال پیروی از گام های فرانسه، بریتانیا، کانادا و آسترالیا است که پیشتر اعلام کرده بودند فلسطین را در مجمع عمومی آینده سازمان ملل به رسمیت خواهند شناخت.