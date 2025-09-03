بلجیم تدابیر گسترده‌ای را علیه اسرائیل به دلیل نسل‌کشی در غزه اعلام کرده است که شامل تحریم‌ ها، گسترش ممنوعیت فروش تسلیحات و ممنوعیت واردات کالا ها و خدمات تولید شده در شهرک‌ های غیرقانونی اسرائیلی در مناطق اشغالی می ‌شود.

این توافق ‌نامه که توسط شورای محدود وزرا تصویب شده است، هدفش افزایش فشار بر اسرائیل و رسیدگی به آنچه مقامات به عنوان "فاجعه انسانی در فلسطین" توصیف کرده‌اند، می ‌باشد.

وزیران افراطی اسرائیل، ایتامار بن‌گویر و بتسلئل اسموتریچ، به همراه رهبران سیاسی و نظامی حماس، در بلجیم به عنوان افراد نامطلوب اعلام خواهند شد. نام‌ های آنان به سیستم اطلاعاتی شینگن (SIS) اضافه خواهد گردید.

مقامات بلجیمی همچنین خدمات قنسلی برای اتباع مقیم در شهرک‌ های غیرقانونی را محدود خواهند کرد و راه‌ هایی را برای رد ویزه نوع D برای اقامت طولانی‌ مدت اسرائیلی‌ هایی که در این مناطق زندگی می ‌کنند، بررسی خواهند کرد.

دفتر سارنوال فدرال بلجیم نیز مأمور خواهد شد تا شهروندان بلجیمی را که در نقض‌ های جدی قوانین بین‌المللی بشردوستانه در اسرائیل یا مناطق اشغالی فلسطینی دخیل هستند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

دولت بلجیم تصمیم گرفته است ممنوعیت موجود بر صادرات و انتقال تسلیحات به اسرائیل را گسترش دهد تا شامل تمامی کالا های نظامی و اقلام دوگانه شود و همچنین برای تحریم کامل در سطح اتحادیه اروپا لابی کند.

یک فرمان سلطنتی نیز واردات کالا های تولید شده در شهرک‌ های غیرقانونی اسرائیلی را ممنوع خواهد کرد، اقدامی که پیش از این توسط آیرلند و سلوانیا اتخاذ شده است.