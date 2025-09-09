هند و اسرائیل یک توافقنامه سرمایه‌ گذاری دوجانبه امضا کرده ‌اند که هدف آن گسترش تجارت و همکاری ‌های مالی است، در حالی که تل‌ ابیب با انزوای سیاسی فزاینده به دلیل نسل‌کشی در غزه روبرو است.

این توافقنامه در دهلی نو در جریان سفر سه ‌روزه بتسالل سموتریچ، وزیر مالیه راست‌ گرای افراطی اسرائیل، که با نیرمالا سیتارامان، همتای هندی خود، دیدار کرد، به امضا رسید.

بر اساس اعلامیه دولت اسرائیل، این نخستین توافقنامه سرمایه‌ گذاری دوجانبه‌ای است که هند با یکی از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) امضا کرده است.

وزارت مالیه هند این توافقنامه را یک "نقطه عطف تاریخی" توصیف کرد که همکاری در زمینه‌ های زیرساخت ‌ها، تنظیمات مالی و پرداخت ‌های دیجیتال را تقویت خواهد کرد.

سیتارامان همچنین بر همکاری در زمینه‌ های "امنیت سایبری، دفاع، نوآوری و تکنالوژی پیشرفته" تأکید نمود.

سموتریچ، که توسط چندین دولت غربی به دلیل ارتباطاتش با شهرک‌ های غیرقانونی در کرانه باختری تحریم شده است، این توافقنامه را "یک گام استراتژیک مهم برای دیدگاه مشترک ما" توصیف کرد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "توافقنامه‌ای که امروز میان اسرائیل و هند به دست آمد، رشد اقتصادی، نوآوری و رفاه مشترک ما را منعکس می ‌کند."

وی افزود: "این توافقنامه فرصت ‌های جدیدی را برای سرمایه‌ گذاران در هر دو کشور باز خواهد کرد، صادرات اسرائیل را تقویت خواهد نمود و به کسب ‌و کارها ابزار و اطمینان لازم برای رشد در یکی از بزرگ‌ ترین و سریع‌ ترین بازار های در حال رشد جهان را فراهم خواهد کرد."

تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ به ۳.۹ میلیارد دالر رسید و ارزش سرمایه ‌گذاری ‌های متقابل حدود ۸۰۰ میلیون دالر بود.

همکاری‌ های دفاعی و امنیتی همچنان ستون اصلی روابط میان دو کشور است، به طوری که هند بزرگ ‌ترین خریدار تسلیحات اسرائیل به شمار می ‌رود.

تشدید روابط در میان نسل‌کشی غزه

این امضا در حالی انجام شد که اسرائیل با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی عدالت و اتهامات جنایات جنگی در محکمه کیفری بین‌المللی به دلیل نسل‌کشی در غزه روبرو است که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴,۵۰۰ فلسطینی را به کام مرگ کشانده است.