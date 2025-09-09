هند و اسرائیل یک توافقنامه سرمایه گذاری دوجانبه امضا کرده اند که هدف آن گسترش تجارت و همکاری های مالی است، در حالی که تل ابیب با انزوای سیاسی فزاینده به دلیل نسلکشی در غزه روبرو است.
این توافقنامه در دهلی نو در جریان سفر سه روزه بتسالل سموتریچ، وزیر مالیه راست گرای افراطی اسرائیل، که با نیرمالا سیتارامان، همتای هندی خود، دیدار کرد، به امضا رسید.
بر اساس اعلامیه دولت اسرائیل، این نخستین توافقنامه سرمایه گذاری دوجانبهای است که هند با یکی از اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) امضا کرده است.
وزارت مالیه هند این توافقنامه را یک "نقطه عطف تاریخی" توصیف کرد که همکاری در زمینه های زیرساخت ها، تنظیمات مالی و پرداخت های دیجیتال را تقویت خواهد کرد.
سیتارامان همچنین بر همکاری در زمینه های "امنیت سایبری، دفاع، نوآوری و تکنالوژی پیشرفته" تأکید نمود.
سموتریچ، که توسط چندین دولت غربی به دلیل ارتباطاتش با شهرک های غیرقانونی در کرانه باختری تحریم شده است، این توافقنامه را "یک گام استراتژیک مهم برای دیدگاه مشترک ما" توصیف کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "توافقنامهای که امروز میان اسرائیل و هند به دست آمد، رشد اقتصادی، نوآوری و رفاه مشترک ما را منعکس می کند."
وی افزود: "این توافقنامه فرصت های جدیدی را برای سرمایه گذاران در هر دو کشور باز خواهد کرد، صادرات اسرائیل را تقویت خواهد نمود و به کسب و کارها ابزار و اطمینان لازم برای رشد در یکی از بزرگ ترین و سریع ترین بازار های در حال رشد جهان را فراهم خواهد کرد."
تجارت دوجانبه میان دو کشور در سال ۲۰۲۴ به ۳.۹ میلیارد دالر رسید و ارزش سرمایه گذاری های متقابل حدود ۸۰۰ میلیون دالر بود.
همکاری های دفاعی و امنیتی همچنان ستون اصلی روابط میان دو کشور است، به طوری که هند بزرگ ترین خریدار تسلیحات اسرائیل به شمار می رود.
تشدید روابط در میان نسلکشی غزه
این امضا در حالی انجام شد که اسرائیل با پرونده نسلکشی در دیوان بینالمللی عدالت و اتهامات جنایات جنگی در محکمه کیفری بینالمللی به دلیل نسلکشی در غزه روبرو است که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۴,۵۰۰ فلسطینی را به کام مرگ کشانده است.
با وجود این، هند تحت حکومت ملیگرای هندو به رهبری نارندرا مودی به اسرائیل نزدیکتر شده است.
دهلی نو یکی از اولین پایتخت هایی بود که حمله غافلگیرانه ۷ اکتبر به اسرائیل را به عنوان "عملی تروریستی" محکوم کرد و از آن زمان تظاهرات طرفدار فلسطین را سرکوب کرده، در حالی که تجمعات طرفدار اسرائیل را مجاز دانسته است.
اگرچه هند هنوز به طور رسمی از راه حل دو دولتی حمایت می کند، اما از چندین قطعنامه سازمان ملل که منتقد اسرائیل بوده اند، از جمله رأی گیری مجمع عمومی در سال ۲۰۲۴ که خواستار آتشبس "فوری، بدون قید و شرط و دائمی" در غزه بود، خودداری کرده است.
در همین حال، اسرائیل روابط آموزشی خود را با هند گسترش داده است، جایی که هندی ها بزرگ ترین گروه محصلین خارجی در این کشور را تشکیل می دهند.
زمینه گسترده تر منطقهای
این توافقنامه در پس زمینه تغییرات در هم پیمانی های ژئوپلیتیکی امضا شد.
هند از محکوم کردن حملات اسرائیل به ایران خودداری کرده و از پیوستن به برخی بیانیه های چند جانبه که منتقد تل ابیب بوده اند، امتناع ورزیده است.
با این حال، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، ماه گذشته تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای هندی اعمال کرد، دهلی نو بیانیه سازمان همکاری شانگهای (SCO) را امضا کرد که بمباران امریکا و اسرائیل بر ایران را محکوم می کرد.
هند همچنین تلاش کرده است تا تنش ها با چین، رقیب دیرینه خود، را کاهش دهد. شی جینپینگ، رئیس جمهور چین، در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین به مودی گفت که پکن و دهلی نو "باید شریک باشند، نه رقیب."
استقبال گرم از سموتریچ در دهلی نو عزم مودی برای تقویت روابط با اسرائیل را علیرغم خشم بینالمللی برجسته کرد.
برای منتقدان، این توافقنامه نشان دهنده اولویت دهی دولت هند به همکاری های اقتصادی و استراتژیک با اسرائیل میباشد، در حالی که بخش بزرگی از جهان خواستار پاسخگویی اسرائیل برای نسلکشی در غزه است.