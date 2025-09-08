حماس اشاره کرده است که در تاریخ ۱۸ آگست، پیشنهادی از سوی میانجی‌ های مصر و قطر بر اساس پیشنهاد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، پذیرفته است، اما «اشغالگران (اسرائیلی) تاکنون پاسخی نداده‌ اند و به کشتارها و کمپاین پاکسازی قومی خود ادامه داده‌ اند.»

این گروه افزوده است: «بنابراین، جنبش حماس همچنان در تماس مداوم با میانجی ‌ها برای توسعه این مفکوره ‌ها به یک توافق جامع که خواسته‌ های مردم ما را برآورده کند، باقی می ‌ماند.»

دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه اعلام کرد که پیشنهادی برای رسیدن به توافق آتش‌بس و تبادل گروگان‌ ها در غزه ارائه کرده و ادعا کرد که این پیشنهاد به طور کامل از سوی اسرائیل تأیید شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل، اعلام کرده است که آنها همچنان «پیشنهاد ترامپ را به طور جدی بررسی می ‌کنند.»

حماس بارها آمادگی خود را برای انعقاد یک توافق جامع با اسرائیل برای آزادی تمامی اسیران اسرائیلی در مقابل زندانیان فلسطینی، پایان جنگ در غزه و تضمین خروج کامل نیرو های اسرائیلی اعلام کرده است.

با این حال، نتانیاهو چنین پیشنهاد هایی را رد کرده و به جای آن بر ترتیبات جزئی اصرار ورزیده است که به او اجازه می ‌دهد مذاکرات را به تأخیر بیندازد و در هر مرحله شرایط جدیدی را تحمیل کند.