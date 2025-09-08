حماس اعلام کرده است که از طریق میانجی ها پیشنهاد جدیدی برای آتشبس از سوی ایالات متحده دریافت کرده و آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات ابراز کرده است.
حماس در بیانیهای که روز یکشنبه از طریق تلگرام منتشر کرد، گفت: «ما برخی مفکوره ها از سوی طرف امریکایی از طریق میانجی ها برای رسیدن به توافق آتشبس دریافت کرده ایم.»
حماس از هر اقدامی که «تلاش ها برای توقف تجاوز علیه مردم ما» را حمایت کند، استقبال کرده است.
حماس آمادگی خود را برای «نشستن فوری بر سر میز مذاکره برای بحث در مورد آزادی تمامی زندانیان در مقابل اعلام واضح پایان جنگ و خروج کامل (نیرو های اسرائیلی) از نوار غزه» اعلام کرده است.
حماس همچنین با تشکیل یک کمیته مستقل فلسطینی برای مدیریت امور اداری این منطقه موافقت کرده و از اسرائیل خواسته است که به تعهدات خود در چارچوب توافق پایبند باشد، «تا از تکرار تجربیات گذشته که در آن توافق ها به دست آمد اما سپس رد یا لغو شدند، جلوگیری شود.»
نتانیاهو: پیشنهاد ترامپ را «به طور جدی بررسی می کنیم»
حماس اشاره کرده است که در تاریخ ۱۸ آگست، پیشنهادی از سوی میانجی های مصر و قطر بر اساس پیشنهاد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، پذیرفته است، اما «اشغالگران (اسرائیلی) تاکنون پاسخی نداده اند و به کشتارها و کمپاین پاکسازی قومی خود ادامه داده اند.»
این گروه افزوده است: «بنابراین، جنبش حماس همچنان در تماس مداوم با میانجی ها برای توسعه این مفکوره ها به یک توافق جامع که خواسته های مردم ما را برآورده کند، باقی می ماند.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه اعلام کرد که پیشنهادی برای رسیدن به توافق آتشبس و تبادل گروگان ها در غزه ارائه کرده و ادعا کرد که این پیشنهاد به طور کامل از سوی اسرائیل تأیید شده است. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرده است که آنها همچنان «پیشنهاد ترامپ را به طور جدی بررسی می کنند.»
حماس بارها آمادگی خود را برای انعقاد یک توافق جامع با اسرائیل برای آزادی تمامی اسیران اسرائیلی در مقابل زندانیان فلسطینی، پایان جنگ در غزه و تضمین خروج کامل نیرو های اسرائیلی اعلام کرده است.
با این حال، نتانیاهو چنین پیشنهاد هایی را رد کرده و به جای آن بر ترتیبات جزئی اصرار ورزیده است که به او اجازه می دهد مذاکرات را به تأخیر بیندازد و در هر مرحله شرایط جدیدی را تحمیل کند.