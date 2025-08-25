سیاست
ترامپ رسانه های امریکا را تهدید کرد
رئیس ‌جمهور ایالات متحده می ‌گوید که او «کاملاً موافق» است که شبکه‌ های ABC و NBC مجوزهای پخش خود را به دلیل پوشش «جانبدارانه» از ریاست ‌جمهوری‌اش از دست بدهند
25 اوت 2025

دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه شبکه‌ های بزرگ تلویزیونی را به پوشش خبری جانبدارانه متهم کرد و پیشنهاد داد که مجوز پخش آن ‌ها لغو شود.

ترامپ در یک پست در شبکه اجتماعی Truth Social که متعلق به خودش است، ادعا کرد که شبکه‌ های ABC و NBC پوشش خبری بسیار منفی از دوران ریاست‌ جمهوری او ارائه می‌ دهند.

او نوشت: «با وجود محبوبیت بسیار بالا و، به گفته بسیاری، یکی از بهترین ۸ ماه در تاریخ ریاست ‌جمهوری، ABC و NBC که از بدترین و جانبدارانه ‌ترین شبکه ‌ها در تاریخ هستند، ۹۷ درصد گزارش‌ های منفی درباره من منتشر می‌ کنند.»

ترامپ فراتر از این رفت و گفت که این رسانه ‌ها به‌ عنوان «شاخه‌ای از حزب دموکرات» عمل می ‌کنند و باید مجوز آن‌ ها توسط کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) لغو شود.

او افزود: «من کاملاً با این کار موافق هستم، زیرا آن‌ ها بسیار جانبدارانه و غیرواقعی عمل می ‌کنند و تهدیدی واقعی برای دموکراسی ما هستند!»

ترامپ بارها رسانه‌ های اصلی را به دلیل آنچه او «اخبار جعلی» می ‌نامد و پوشش خبری انتقادی از دولتش، مورد انتقاد قرار داده است.

