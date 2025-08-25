دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه شبکه های بزرگ تلویزیونی را به پوشش خبری جانبدارانه متهم کرد و پیشنهاد داد که مجوز پخش آن ها لغو شود.
ترامپ در یک پست در شبکه اجتماعی Truth Social که متعلق به خودش است، ادعا کرد که شبکه های ABC و NBC پوشش خبری بسیار منفی از دوران ریاست جمهوری او ارائه می دهند.
او نوشت: «با وجود محبوبیت بسیار بالا و، به گفته بسیاری، یکی از بهترین ۸ ماه در تاریخ ریاست جمهوری، ABC و NBC که از بدترین و جانبدارانه ترین شبکه ها در تاریخ هستند، ۹۷ درصد گزارش های منفی درباره من منتشر می کنند.»
ترامپ فراتر از این رفت و گفت که این رسانه ها به عنوان «شاخهای از حزب دموکرات» عمل می کنند و باید مجوز آن ها توسط کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) لغو شود.
او افزود: «من کاملاً با این کار موافق هستم، زیرا آن ها بسیار جانبدارانه و غیرواقعی عمل می کنند و تهدیدی واقعی برای دموکراسی ما هستند!»
ترامپ بارها رسانه های اصلی را به دلیل آنچه او «اخبار جعلی» می نامد و پوشش خبری انتقادی از دولتش، مورد انتقاد قرار داده است.