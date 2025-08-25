ترامپ فراتر از این رفت و گفت که این رسانه ‌ها به‌ عنوان «شاخه‌ای از حزب دموکرات» عمل می ‌کنند و باید مجوز آن‌ ها توسط کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) لغو شود.

او افزود: «من کاملاً با این کار موافق هستم، زیرا آن‌ ها بسیار جانبدارانه و غیرواقعی عمل می ‌کنند و تهدیدی واقعی برای دموکراسی ما هستند!»

ترامپ بارها رسانه‌ های اصلی را به دلیل آنچه او «اخبار جعلی» می ‌نامد و پوشش خبری انتقادی از دولتش، مورد انتقاد قرار داده است.