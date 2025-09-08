دو پولیس در یک حمله مسلحانه بر یک مرکز پولیس در ولایت ازمیر در غرب تورکیه به شهادت رسیدند و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته مقامات، یک مظنون ۱۶ ساله در این ارتباط بازداشت شده است.
این نوجوان با استفاده از یک تفنگ بر مرکز پولیس صالح ایشگوره ن در ولسوالی بالچوا در ولایت ازمیر تیراندازی کرد. علی ییرلیکایا، وزیر داخله امور تورکیه، این حمله را "شنیع" خوانده و گفت که در این حادثه دو افسر پولیس به شهادت رسیدند، یک افسر به شدت زخمی شده و یک تن دیگر نیز جراحات سطحی برداشته است.
ییرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "مظنون این حادثه، نوجوان ۱۶ سالهای به نام ای.بی. بازداشت شده و تحقیقات در این مورد آغاز گردیده است."
افسر زخمی به شفاخانه تحقیقاتی و تطبیقی پوهنتون دوکوز ایلول انتقال داده شده است. ییلماز تونچ، وزیر عدلیه تورکیه، اعلام کرد که تحقیقات قضایی در مورد این حمله توسط دفتر لوی څارنوالی ازمیر آغاز شده است.
تونچ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "تحقیقات فوری قضایی توسط دفتر لوی څارنوالی ازمیر آغاز شده و ۲ معاون لوی څارنوال و ۶ څارنوال برای این پرونده تعیین شده اند." او این حمله مسلحانه را محکوم کرد.
براساس گزارش های رسانهای، پولیس فوراً در منطقه مستقر شده و تدابیر امنیتی شدیدی را اعمال کرده است. جمیل توغای، شهردار ازمیر، این حمله را "خیانت آمیز" خوانده و در یک پیام در شبکه اجتماعی ایکس، به خانواده های شهدا تسلیت گفت.