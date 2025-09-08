دو پولیس در یک حمله مسلحانه بر یک مرکز پولیس در ولایت ازمیر در غرب تورکیه به شهادت رسیدند و دو تن دیگر نیز زخمی شدند. به گفته مقامات، یک مظنون ۱۶ ساله در این ارتباط بازداشت شده است.

این نوجوان با استفاده از یک تفنگ بر مرکز پولیس صالح ایشگوره ن در ولسوالی بالچوا در ولایت ازمیر تیراندازی کرد. علی ییرلیکایا، وزیر داخله امور تورکیه، این حمله را "شنیع" خوانده و گفت که در این حادثه دو افسر پولیس به شهادت رسیدند، یک افسر به شدت زخمی شده و یک تن دیگر نیز جراحات سطحی برداشته است.

ییرلیکایا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "مظنون این حادثه، نوجوان ۱۶ ساله‌ای به نام ای.بی. بازداشت شده و تحقیقات در این مورد آغاز گردیده است."