وزارت دفاع ملی تورکیه گزارش‌ هایی را که ادعا می ‌کنند اسرائیل نیرو های مسلح تورکیه را در سوریه هدف قرار داده است، به‌ عنوان یک خبر "بی ‌اساس" رد کرده و تأکید نموده است که چنین ادعا هایی "واقعیت را منعکس نمی ‌کنند."

در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، این وزارتخانه توجه خود را به حمله اسرائیل در قطر معطوف کرد و آن را دلیلی دانست که نشان می ‌دهد تل‌ ابیب تروریسم را به‌ عنوان "یک سیاست دولتی" اتخاذ کرده است که از درگیری تغذیه می‌کند و مخالف صلح است.

انقره این حمله را "نقض آشکار حاکمیت قطر" خوانده و اعلام کرد: "ما به ‌طور کامل در کنار قطر در برابر این حمله ایستاده ‌ایم."

حملات بی‌ پروا