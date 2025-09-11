وزارت دفاع ملی تورکیه گزارش هایی را که ادعا می کنند اسرائیل نیرو های مسلح تورکیه را در سوریه هدف قرار داده است، به عنوان یک خبر "بی اساس" رد کرده و تأکید نموده است که چنین ادعا هایی "واقعیت را منعکس نمی کنند."
در بیانیهای که روز پنجشنبه منتشر شد، این وزارتخانه توجه خود را به حمله اسرائیل در قطر معطوف کرد و آن را دلیلی دانست که نشان می دهد تل ابیب تروریسم را به عنوان "یک سیاست دولتی" اتخاذ کرده است که از درگیری تغذیه میکند و مخالف صلح است.
انقره این حمله را "نقض آشکار حاکمیت قطر" خوانده و اعلام کرد: "ما به طور کامل در کنار قطر در برابر این حمله ایستاده ایم."
حملات بی پروا
وزارت دفاع تورکیه از جامعه بینالمللی خواست تا به سرعت اقدام کند و هشدار داد که اگر اسرائیل متوقف نشود، "حملات بی پروا"ی آن خطر کشاندن شرق میانه به یک فاجعه را به همراه دارد.
حمله هوایی اسرائیل به تیم مذاکره کننده حماس در دوحه موجی از محکومیت ها را به عنوان نقض آشکار حاکمیت قطر و قوانین بینالمللی به دنبال داشته است.
این حمله اسرائیلی منجر به کشته شدن پنج عضو حماس و یک افسر امنیتی قطری شد. حماس تأیید کرد که رهبری آن از این حمله جان سالم به در برده است.