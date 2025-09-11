دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده، در یک تماس تلفنی پرتنش با بنیامین نتانیاهو، نخست ‌وزیر اسرائیل، نارضایتی عمیق خود را از حمله اسرائیل به نمایندگان حماس در قطر ابراز کرد. به گزارش وال استریت ژورنال، ترامپ از اینکه بدون اطلاع قبلی از این حمله مطلع شده، ابراز خشم کرده است.

مقامات ارشد دولت امریکا در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد، گفتند ترامپ به نتانیاهو گفته است که تصمیم برای هدف قرار دادن رهبران سیاسی گروه فلسطینی در دوحه، پایتخت قطر، تصمیمی نادرست بوده است. ترامپ همچنین از اینکه در مورد این حمله از طریق اردوی امریکا و نه از توسط اسرائیل مطلع شده، ابراز خشم کرده و تأکید کرده که این حمله به خاک یکی از متحدان امریکا که در حال میانجی‌گری برای پایان دادن به جنگ غزه بوده، انجام شده است.

نتانیاهو در پاسخ گفته است که او فرصت کوتاهی برای انجام این حمله داشته و از این فرصت استفاده کرده است.

پس از این مکالمه، تماس دومی که به گفته مقامات دوستانه ‌تر بوده، انجام شده است. در این تماس، ترامپ از نتانیاهو پرسیده که آیا این حمله موفقیت‌ آمیز بوده است یا خیر، اما نتانیاهو نتوانسته پاسخ قطعی بدهد.

بعداً، حماس تأیید کرد که رهبرانش از این حمله جان سالم به در برده‌ اند، در حالی که پنج عضو این گروه و یک افسر امنیتی قطری کشته شده ‌اند.

ترامپ از نتانیاهو ناراضی است