تورکیه به طور رسمی تولید انبوه تانک جدید خود به نام «آلتای» را در کارخانه‌ای در انقره که متعلق به شرکت ماشین سازی داخلی بی‌ ام‌ سی است، آغاز کرده است. این اقدام یک نقطه عطف مهم در اهداف دفاعی تورکیه به شمار می ‌رود.

فؤاد توسیالی، رئیس هیئت مدیره بی ‌ام‌ سی، روز جمعه اعلام کرد که این پروژه آرزوی صد ساله تورکیه را محقق می ‌کند.

او گفت: «کارخانه ما اکنون تولید انبوه را آغاز کرده است، پس از آنکه تنها سال گذشته پایه ‌های آن گذاشته شد — ما انتظار داریم که این تانک نیازهای نیرو های مسلح تورکیه و کشورهای هم‌ پیمان در صنایع دفاعی را بر آورده کند.»

تانک آلتای که مجهز با تکنالوژی های پیشرفته است، با استفاده از ماشین «باتو» که در داخل کشور از سوی شرکت بی ‌ام ‌سی پاور، یکی از زیرمجموعه‌ های بی ‌ام ‌سی، ساخته شده، کار می کند.

تأسیسات تولیدی انقره از ربات‌ های صنعتی و تکنیک ‌های پیشرفته تولید برای مدیریت تمام مراحل تولید، از ساخت بدنه تا مونتاژ نهایی، استفاده می‌ نماید.

هیچ مشکلی مشاهده نشده است