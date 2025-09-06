تورکیه به طور رسمی تولید انبوه تانک جدید خود به نام «آلتای» را در کارخانهای در انقره که متعلق به شرکت ماشین سازی داخلی بی ام سی است، آغاز کرده است. این اقدام یک نقطه عطف مهم در اهداف دفاعی تورکیه به شمار می رود.
فؤاد توسیالی، رئیس هیئت مدیره بی ام سی، روز جمعه اعلام کرد که این پروژه آرزوی صد ساله تورکیه را محقق می کند.
او گفت: «کارخانه ما اکنون تولید انبوه را آغاز کرده است، پس از آنکه تنها سال گذشته پایه های آن گذاشته شد — ما انتظار داریم که این تانک نیازهای نیرو های مسلح تورکیه و کشورهای هم پیمان در صنایع دفاعی را بر آورده کند.»
تانک آلتای که مجهز با تکنالوژی های پیشرفته است، با استفاده از ماشین «باتو» که در داخل کشور از سوی شرکت بی ام سی پاور، یکی از زیرمجموعه های بی ام سی، ساخته شده، کار می کند.
تأسیسات تولیدی انقره از ربات های صنعتی و تکنیک های پیشرفته تولید برای مدیریت تمام مراحل تولید، از ساخت بدنه تا مونتاژ نهایی، استفاده می نماید.
هیچ مشکلی مشاهده نشده است
توسیالی اشاره کرد که گروه قدرت باتو، با خروجی هایی از ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ اسب بخار، باید برخی آزمایش ها را قبل از استفاده تکمیل کند.
او افزود: «گروه قدرت باید ۱۰ هزار کیلومتر کار کند و ارزیابی های عملکرد خاصی را پشت سر بگذارد. تاکنون هیچ مشکلی مشاهده نشده است و تمام اجزا، از جمله سیستم های هوا و دفاع، همراه با تانک آزمایش می شوند.»
علاوه بر تانک آلتای، این تأسیسات نسل جدید موتر زرهی جنگی هشت در هشت بی ام سی به نام «آلتوغ» را نیز تولید خواهد کرد.
هالوک گورگون، رئیس اداره صنایع دفاعی تورکیه تلاش های مشترک پشت این پروژه را ستود و تأیید کرد که رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از نزدیک پیشرفت آن را دنبال کرده است.
او گفت: «تانک هایی که سال گذشته برای آزمایش ارائه کردیم، تمام قابلیت های خود را نشان دادند و با موفقیت آزمایش ها را پشت سر گذاشتند. اکنون که کارخانه ما تکمیل شده است، تانک های خود را مستقیماً به نیروهای خود تحویل خواهیم داد.»