او افزود: «اروپا به طور کامل با پولند همبستگی دارد.»

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شب گذشته در پولند، ما شاهد جدی ‌ترین نقض حریم هوایی اروپا توسط روسیه از زمان آغاز جنگ بودیم و شواهد نشان می ‌دهد که این اقدام عمدی بوده است، نه تصادفی. جنگ روسیه در حال تشدید است، نه پایان.»

او تأکید کرد که اتحادیه اروپا از ابتکاراتی مانند خط دفاعی مرز شرقی حمایت خواهد کرد.

در همین حال دیک شوف، نخست ‌وزیر هالند، گفت که نیروی هوایی هالند در سرنگونی طیاره‌ های بدون سرنشین روسی بر فراز پولند در شب گذشته کمک کرده است.

شوف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خوب است که طیاره‌ های جنگی اف۳۵ هالند توانستند کمک کنند. هالند شانه به شانه با متحد ناتوی خود، پولند، ایستاده است.»

شوف گفت که «نقض» حریم هوایی پولند توسط طیاره‌ های بدون سرنشین روسی «شاهدی بیشتر بر این است که جنگ تهاجمی روسیه تهدیدی برای امنیت اروپا است.»

در پس ‌زمینه این تحولات، ولودیمیر زلنسکی، رئیس ‌جمهور اوکراین، خواستار ایجاد یک سیستم دفاع هوایی مشترک با متحدان اروپایی کیف شد، زیرا او روسیه را به «هدف قرار دادن عمدی» پولند با پرواز دادن طیاره‌ های بدون سرنشین از طریق حریم هوایی این کشور در یک حمله شبانه متهم کرد.

زلنسکی در شبکه‌ های اجتماعی گفت: «اوکراین مدت ‌هاست به شرکای خود پیشنهاد ایجاد یک سیستم دفاع هوایی مشترک را داده است تا سرنگونی تضمینی شاهد ها، دیگر طیاره‌ های بدون سرنشین و راکت‌ ها از طریق قدرت ترکیبی هوانوردی جنگی و دفاع هوایی ما تضمین شود.»