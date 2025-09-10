یک دیپلومات روسی روز چهارشنبه گفت که پولند هیچ مدرکی ارائه نکرده است که نشان دهد طیاره های بدون سرنشینی که در پولند سرنگون شده اند، منشأ روسی دارند. این خبر توسط خبرگزاری دولتی روسیه، ریانووستی، گزارش شده است.
آندری اورداش، کاردار روسیه در پولند، گفت: «ما این اتهامات را بی اساس می دانیم. هیچ مدرکی ارائه نشده است که نشان دهد این طیاره های بدون سرنشین منشأ روسی دارند.»
بر اساس گزارش رسانه های دولتی روسیه، اورداش توسط مقامات پولندی احضار شده است. او به ریانووستی گفت که برای جلسهای در وزارت خارجه پولند در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر احضار شده است و تأکید کرد که وارسا هنوز مدرکی ارائه نکرده است که نشان دهد طیاره های بدون سرنشین سرنگون شده در شب گذشته از روسیه آمده اند.
کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور پولند، تصمیم گرفت تا در ظرف ۴۸ ساعت جلسه شورای امنیت ملی را برگزار کند، زیرا پولند طیاره های بدون سرنشین روسی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، سرنگون کرد. این حادثه در جریان حمله گسترده روسیه به غرب اوکراین رخ داد.
کارول ناوروتسکی گفت: «... خبری که ما در ظرف ۴۸ ساعت اطلاعات کامل درباره آنچه در پولند رخ داده است خواهیم داشت، مرا به این تصمیم رساند که شورای امنیت ملی را در ظرف ۴۸ ساعت تشکیل دهم.» او افزود که این وضعیت لحظهای بیسابقه در تاریخ ناتو و پولند است.
دونالد توسک، نخست وزیر پولند، گفت که این کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا ۱۹ مورد نقض حریم هوایی خود را شناسایی کرده و حداقل سه طیاره بدون سرنشین «روسی» را سرنگون کرده است.
توسک به پارلمان گفت: «۱۹ مورد نقض شناسایی و به دقت ردیابی شد... در حال حاضر تأیید شده است که سه طیاره بدون سرنشین سرنگون شده اند... ما هیچ اطلاعاتی نداریم که نشان دهد کسی در نتیجه این اقدام روسیه زخمی یا کشته شده باشد.»
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، گفت که روسیه یک نقض «بی پروا و بی سابقه» حریم هوایی پولند را انجام داده است.
فون در لاین به قانون گذاران اتحادیه اروپا گفت: «امروز شاهد نقض بی پروا و بی سابقه حریم هوایی پولند و اروپا توسط بیش از ۱۰ طیاره بدون سرنشین روسی بودیم.»
او افزود: «اروپا به طور کامل با پولند همبستگی دارد.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شب گذشته در پولند، ما شاهد جدی ترین نقض حریم هوایی اروپا توسط روسیه از زمان آغاز جنگ بودیم و شواهد نشان می دهد که این اقدام عمدی بوده است، نه تصادفی. جنگ روسیه در حال تشدید است، نه پایان.»
او تأکید کرد که اتحادیه اروپا از ابتکاراتی مانند خط دفاعی مرز شرقی حمایت خواهد کرد.
در همین حال دیک شوف، نخست وزیر هالند، گفت که نیروی هوایی هالند در سرنگونی طیاره های بدون سرنشین روسی بر فراز پولند در شب گذشته کمک کرده است.
شوف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خوب است که طیاره های جنگی اف۳۵ هالند توانستند کمک کنند. هالند شانه به شانه با متحد ناتوی خود، پولند، ایستاده است.»
شوف گفت که «نقض» حریم هوایی پولند توسط طیاره های بدون سرنشین روسی «شاهدی بیشتر بر این است که جنگ تهاجمی روسیه تهدیدی برای امنیت اروپا است.»
در پس زمینه این تحولات، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، خواستار ایجاد یک سیستم دفاع هوایی مشترک با متحدان اروپایی کیف شد، زیرا او روسیه را به «هدف قرار دادن عمدی» پولند با پرواز دادن طیاره های بدون سرنشین از طریق حریم هوایی این کشور در یک حمله شبانه متهم کرد.
زلنسکی در شبکه های اجتماعی گفت: «اوکراین مدت هاست به شرکای خود پیشنهاد ایجاد یک سیستم دفاع هوایی مشترک را داده است تا سرنگونی تضمینی شاهد ها، دیگر طیاره های بدون سرنشین و راکت ها از طریق قدرت ترکیبی هوانوردی جنگی و دفاع هوایی ما تضمین شود.»