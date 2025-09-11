سوریه نوین
سازمان تروریستی PKK/YPG غیرنظامیان را در سوریه هدف قرار می دهد
در حمله القیاریه یک غیرنظامی کشته و دو عضو یک خانواده زخمی شدند. زخمیان به شفاخانه های نزدیک انتقال داده شدند
سازمان تروریستی PKK/YPG که تحت نام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) فعالیت دارد، روز چهارشنبه غیرنظامیان را در سوریه هدف قرار داد که در نتیجه آن یک نفر کشته و دو عضو یک خانواده زخمی شدند.

خبرگزاری عرب سوریه (سانا) گزارش داد که SDF منطقه اطراف شهر الخفصه در حومه شرقی حلب را با فیر هاوان هدف قرار داده و همچنین به خانه های روستای القیاریه در حومه منبج حمله کرده است.

این حملات به تعقیب یک توافقنامه امضاء شده در 10 مارچ بین رئیس جمهور سوریه احمد شرا و رهبر ارشد PKK/YPG فرحت عبدی شاهین برای ادغام نهادهای ملکی و نظامی در شمال شرق سوریه در اداره دولتی، تأیید مجدد وحدت قلمرو سوریه و رد هرگونه برنامه برای تقسیم و تجزیه بود.

اما، این سازمان چندین بار این توافقنامه را نقض کرده است.

دولت فعلی سوریه، پس از ۲۴ سال قدرت رژیم بشاراسد ودرنهایت سرنگونی آن در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، تلاش‌های شدیدی را برای تامین امنیت در این کشور انجام داده است.

