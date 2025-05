Der geschäftsführende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will im Bundestag für seinen designierten Nachfolger Friedrich Merz (CDU) stimmen und danach sein Büro im Kanzleramt übergeben. Zuletzt hätten dort schon viele Kisten gestanden, sagte der scheidende Regierungssprecher Steffen Hebestreit. „Ich gehe sicher davon aus, dass, wenn das morgen so sich vollzieht, wie wir uns alle das vorstellen, dass der künftige, der neue Bundeskanzler dann in ein sehr aufgeräumtes Büro einziehen kann.“

Scholz sei mit sich im Reinen, bekräftigte Hebestreit. Der geschäftsführende Kanzler freue sich auf den Abschied mit dem großen Zapfenstreich am Montagabend. „Auf morgen blickt er sicherlich mit einer gewissen Entspanntheit“, fügte Hebestreit hinzu.

Voraussichtlich letzte Regierungspressekonferenz für Hebestreit



Für seine eigene Zukunft sagte der langjährige Scholz-Vertraute und Sprecher: „Ich hoffe immer, dass es eine Perspektive gibt.“ Was er künftig beruflich tun wird, ließ der 52-Jährige jedoch offen. Auf die Frage, ob der scheidenden Regierung der angekündigte Abschied in Würde gelungen sei, sagte Hebestreit: „Ich finde, es hätte schlimmer kommen können.“

In seiner voraussichtlich letzten Regierungspressekonferenz würdigte er die Arbeit des Vereins Bundespressekonferenz, der die Befragung der Regierungs- und Ministeriumssprecher dreimal die Woche organisiert. Zwar seien die Journalisten nicht immer mit den Antworten zufrieden und die Sprecher auch nicht immer mit den Fragen. Trotzdem handele es sich um eine weltweit einmalige Veranstaltung, sagte Hebestreit. „Hegen Sie diesen Schatz.“