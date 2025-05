Ein TikTok-Trend aus Israel sorgt derzeit weltweit für Empörung. Aufnahmen zeigen, wie sich israelische Jugendliche mit einem verstörenden Telefonstreich über das Leid palästinensischer Kinder in Gaza lustig machen. Die Teenager rufen dafür Verwandte und Freunde an, geben sich als Vertreter einer fiktiven Hilfsorganisation aus und fragen nach einer Spende für Kinder in Gaza.



Nach UN-Angaben sind 44 Prozent der durch Israels Angriffe im Gazastreifen getöteten Palästinenser Kinder.