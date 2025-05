Anlässlich des Weltrotkreuz- und Rothalbmondtages haben zahlreiche Menschen im besetzten Westjordanland der Ärzte und Rettungssanitäter gedacht, die bei israelischen Angriffen getötet wurden. Bei dem stillen Marsch am Montag in Ramallah trugen sie leere Tragen, die die getöteten Mediziner symbolisierten.

Laut medizinischen Quellen hat Israel seit Oktober 2023 mehr als 1.400 Mitarbeiter des Gesundheitswesens in Gaza getötet.