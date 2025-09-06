Der Übergang zu intelligenten, mit erneuerbarer Energie betriebenen Stromnetzen birgt auch Risiken wie Blackouts, Cyberangriffe und eine wachsende Abhängigkeit von neuen Technologien. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Nationalen Akademie des türkischen Nachrichtendienstes (MIA) hervor.

Der am Freitag veröffentlichte Bericht mit dem Titel „Energiesicherheit und digital-grüne Transformation: Übergang zu intelligenten und klimaneutralen Netzen“ zeigt, dass intelligente Technologien und klimaneutrale Netze zwar das Potenzial haben, Volkswirtschaften zu dekarbonisieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Gleichzeitig bringen sie jedoch traditionelle Stromsysteme an ihre Grenzen.

„Die Zuverlässigkeit der Stromnetze ist nicht mehr garantiert“, heißt es in dem Bericht. „Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien und wachsender Digitalisierung ist die Gewährleistung von Stabilität zu einer der zentralen Herausforderungen unserer Zeit geworden.“

Ein Weckruf

Die Verwundbarkeit dieser Transformation wurde Ende April 2025 deutlich, als ein massiver Stromausfall in Spanien begann und sich auf Portugal und Frankreich ausbreitete. Millionen Menschen waren fast zehn Stunden lang ohne Strom.

Die Kettenreaktion führte dazu, dass Tausende in U-Bahnen, Flughäfen und Bahnhöfen festsaßen. Bezahlsysteme brachen zusammen, Krankenhäuser beschränkten ihre Dienste auf Notfälle, mehrere Regionen riefen den Notstand aus.

Experten fanden den entscheidenden Faktor heraus: Der Anteil erneuerbarer Energien im spanischen Stromnetz lag bei 78 Prozent – deutlich über der empfohlenen Schwelle von 70 Prozent. Der Mangel an ausreichender Reservekapazität verstärkte die Fragilität des Systems und löste die weitreichenden Ausfälle aus.

„Dieser Blackout ist eine Warnung“, heißt es in dem MIA-Bericht. „Ohne aktualisierte Schutzstrategien und eine widerstandsfähige Infrastruktur werden die Risiken eines systemischen Zusammenbruchs weiter steigen.“

Chancen und Risiken intelligenter Netze

Intelligente Netze – mit Künstlicher Intelligenz, Internet of Things (IoT) und Echtzeitanalyse – stehen im Zentrum der digital-grünen Revolution. Sie sollen Angebot und Nachfrage ausgleichen, Verbrauchsmuster vorhersagen und die Energieeffizienz verbessern. Damit versprechen sie ein nachhaltigeres und anpassungsfähigeres Stromsystem.

Doch „smart“ bedeutet nicht automatisch sicher, betont der Bericht. Mit tieferer digitaler Integration steige die Anfälligkeit für Cyberangriffe, manipulierte Daten und Schadsoftware, die ganze Regionen lahmlegen könnten. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt der Bericht KI-gestützte Anomalieerkennung, verschlüsselte Kommunikation und Mehrfaktor-Authentifizierung für kritische Netzoperationen.

Mit der Erderwärmung nehmen auch extreme Wetterereignisse wie Hurrikane, Überschwemmungen und Dürren zu und verschärfen die Risiken für die Energieversorgung. Erneuerbare Quellen wie Sonne und Wind sind zwar entscheidend für die Dekarbonisierung, bleiben aber wetterabhängig und schwankend.