Der Übergang zu intelligenten, mit erneuerbarer Energie betriebenen Stromnetzen birgt auch Risiken wie Blackouts, Cyberangriffe und eine wachsende Abhängigkeit von neuen Technologien. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Nationalen Akademie des türkischen Nachrichtendienstes (MIA) hervor.
Der am Freitag veröffentlichte Bericht mit dem Titel „Energiesicherheit und digital-grüne Transformation: Übergang zu intelligenten und klimaneutralen Netzen“ zeigt, dass intelligente Technologien und klimaneutrale Netze zwar das Potenzial haben, Volkswirtschaften zu dekarbonisieren und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Gleichzeitig bringen sie jedoch traditionelle Stromsysteme an ihre Grenzen.
„Die Zuverlässigkeit der Stromnetze ist nicht mehr garantiert“, heißt es in dem Bericht. „Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien und wachsender Digitalisierung ist die Gewährleistung von Stabilität zu einer der zentralen Herausforderungen unserer Zeit geworden.“
Ein Weckruf
Die Verwundbarkeit dieser Transformation wurde Ende April 2025 deutlich, als ein massiver Stromausfall in Spanien begann und sich auf Portugal und Frankreich ausbreitete. Millionen Menschen waren fast zehn Stunden lang ohne Strom.
Die Kettenreaktion führte dazu, dass Tausende in U-Bahnen, Flughäfen und Bahnhöfen festsaßen. Bezahlsysteme brachen zusammen, Krankenhäuser beschränkten ihre Dienste auf Notfälle, mehrere Regionen riefen den Notstand aus.
Experten fanden den entscheidenden Faktor heraus: Der Anteil erneuerbarer Energien im spanischen Stromnetz lag bei 78 Prozent – deutlich über der empfohlenen Schwelle von 70 Prozent. Der Mangel an ausreichender Reservekapazität verstärkte die Fragilität des Systems und löste die weitreichenden Ausfälle aus.
„Dieser Blackout ist eine Warnung“, heißt es in dem MIA-Bericht. „Ohne aktualisierte Schutzstrategien und eine widerstandsfähige Infrastruktur werden die Risiken eines systemischen Zusammenbruchs weiter steigen.“
Chancen und Risiken intelligenter Netze
Intelligente Netze – mit Künstlicher Intelligenz, Internet of Things (IoT) und Echtzeitanalyse – stehen im Zentrum der digital-grünen Revolution. Sie sollen Angebot und Nachfrage ausgleichen, Verbrauchsmuster vorhersagen und die Energieeffizienz verbessern. Damit versprechen sie ein nachhaltigeres und anpassungsfähigeres Stromsystem.
Doch „smart“ bedeutet nicht automatisch sicher, betont der Bericht. Mit tieferer digitaler Integration steige die Anfälligkeit für Cyberangriffe, manipulierte Daten und Schadsoftware, die ganze Regionen lahmlegen könnten. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt der Bericht KI-gestützte Anomalieerkennung, verschlüsselte Kommunikation und Mehrfaktor-Authentifizierung für kritische Netzoperationen.
Mit der Erderwärmung nehmen auch extreme Wetterereignisse wie Hurrikane, Überschwemmungen und Dürren zu und verschärfen die Risiken für die Energieversorgung. Erneuerbare Quellen wie Sonne und Wind sind zwar entscheidend für die Dekarbonisierung, bleiben aber wetterabhängig und schwankend.
Um die Versorgung bei plötzlichen Nachfragespitzen zu stabilisieren, reaktivieren mehrere Länder derzeit Kernkraftwerke als Notreserve – ein umstrittener, aber pragmatischer Schritt.
Neue Technologien, neue Abhängigkeiten
Die digital-grüne Transformation bringt zudem neue technologische Abhängigkeiten mit sich. Der Bericht hebt die wachsende Bedeutung KI-gestützter Steuerungssysteme, fortschrittlicher Energiespeicher und netzbildender Leistungselektronik hervor – viele davon stammen aus dem Ausland.
„Energieunabhängigkeit geht heute über Brennstoffe hinaus“, heißt es in der Analyse. „Ohne die Entwicklung eigener Technologien riskieren Staaten, eine Abhängigkeit durch eine andere zu ersetzen.“
In Regionen mit hohem Anteil erneuerbarer Energien wächst die Herausforderung, schwankendes Angebot und Nachfrage ins Gleichgewicht zu bringen. Die Analyse verweist auf groß angelegte Speicherlösungen und hebt Pumpspeicherkraftwerke als besonders wirksame Alternative zu chemischen Batterien hervor.
Diese Anlagen seien besonders geeignet, um die sogenannte Duck Curve abzufedern – den sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Sonnenuntergang, wenn die Solarproduktion stark zurückgeht.
Der MIA-Bericht fordert eine mehrschichtige Verteidigungsstrategie zum Schutz der Energiesysteme im digital-grünen Zeitalter. Dazu gehöre die Modernisierung alter Infrastruktur, etwa von Kraftwerken, Umspannwerken und Automatisierungssystemen. Ebenso entscheidend sei die Stärkung der Kompetenzen von Netzbetreibern, insbesondere bei Cyber-Sicherheit, Krisenmanagement in Echtzeit und Systemoptimierung.
Darüber hinaus betont der Bericht die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit – etwa durch den Austausch von Bedrohungsanalysen im Cyberbereich und den Aufbau koordinierter Reaktionsmechanismen. Zugleich warnt er, dass solche Maßnahmen mit nationaler Innovation einhergehen müssten. „Regionale Kooperation ist entscheidend“, heißt es darin, „doch strategische Unabhängigkeit verlangt heimische Technologien.“
Ein zerbrechlicher Übergang
Die digital-grüne Transformation gehört zu den ambitioniertesten Infrastrukturprojekten der Gegenwart. Doch es gilt auch: Je intelligenter und vernetzter die Netze werden, desto anfälliger für Risiken sind sie auch.
„Die Zukunft der Energiesicherheit wird davon abhängen, das richtige Gleichgewicht zu finden“, so der Bericht. „Intelligente, nachhaltige und widerstandsfähige Netze sind keine Option – sie sind eine Notwendigkeit.“
Von großflächigen Stromausfällen über Cyberbedrohungen bis hin zu technologischen Abhängigkeiten verdeutlicht der Bericht der Nationalen Akademie des türkischen Nachrichtendienstes: Energiesicherheit im 21. Jahrhundert hängt von widerstandsfähiger Infrastruktur, nationaler Innovation und internationaler Kooperation ab.