In Berlin ist eine rechtsextreme Demonstration wegen massiver Gegenproteste vorzeitig beendet worden. Die Versammlung im Stadtteil Friedrichshain mit rund 850 Teilnehmern hatte am Samstagnachmittag begonnen. Wegen Sitzblockaden und Gegendemonstrationen steckte die Kundgebung über Stunden am Bahnhof Ostkreuz fest und wurde gegen 17.00 Uhr beendet. Organisator der Demonstration war der Aachener AfD-Kommunalpolitiker Ferhat Sentürk.

Wie die Polizei am Abend auf X mitteilte, wurden mehr als 80 Menschen festgenommen. Grund dafür sei in einigen Fällen das Zeigen des Hitlergrußes, Körperverletzungen und Widerstandsdelikte. An den Gegenprotesten nahmen nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen teil. Dort habe es mehr als 20 Festnahmen gegeben.