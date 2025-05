Bei schweren Stürmen und Tornados in mehreren US-Bundesstaaten sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, erklärte im Onlinedienst X, dass am Freitagabend (Ortszeit) mindestens 18 Menschen getötet worden seien. In Kentucky waren nach Angaben des Gouverneurs mehr als 100.000 Menschen zeitweise ohne Strom.

Im Nachbarstaat Missouri starben den Behörden zufolge sieben Menschen, fünf davon in der Großstadt St. Louis. „Unsere Stadt trauert heute”, sagte Bürgermeisterin Cara Spencer vor Journalisten. In St. Louis wurden demnach weitere 38 Menschen verletzt. In der Region fiel bei mehr als 80.000 Menschen der Strom aus.

Im Bundesstaat Virginia an der US-Ostküste wurden laut Medienberichten zwei Menschen durch umstürzende Bäume getötet.