Das Vertrauen der Bürger in Deutschland in Politik und Demokratie hat abgenommen. Laut den Angaben des Marktforschungsunternehmens Statista zum Thema „Demokratie in Deutschland“ haben lediglich 36 Prozent der Deutschen „eher Vertrauen“ in die hiesigen politischen Parteien. Der Anteil derer, die den Parteien „eher nicht vertrauen“, lag bei 58 Prozent. Die Daten wurden im Winter 2021/22 erhoben.

Das Vertrauen in den Bundestag lag bei rund 50 Prozent. Mit anderen Worten: Jeder zweite Deutsche hat kein eindeutiges Vertrauen in den Bundestag.

Rund jeder Fünfte gab an, alles in allem „sehr zufrieden“ mit der Funktionsweise der deutschen Demokratie zu sein. „Nicht sehr zufrieden“ waren dagegen 21 Prozent der Befragten. „Überhaupt nicht zufrieden“ mit der Demokratie in Deutschland waren dagegen rund sieben Prozent.

Während rund 58 Prozent äußerten, dass sie den politischen Parteien eher nicht vertrauten, hatten rund 36 Prozent der Bevölkerung Vertrauen in die politischen Parteien in Deutschland. Seit dem Frühjahr 2016 schwankt laut Statista das Vertrauen. Zuletzt nahm es demnach wieder ab.