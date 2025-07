Türkiye hat nach eigenen Angaben 41.000 von Griechenland illegal zurückgedrängten Migranten das Leben gerettet. „Mit den Bemühungen unserer Küstenwache haben wir Todesfälle in der Ägäis verhindert. In den letzten zwei Jahren haben wir das Leben von 41.000 Menschen gerettet, die von Griechenland dem Tod überlassen wurden“, sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einer Abschlussfeier der Akademie für Gendarmerie und Küstenwache in der Hauptstadt Ankara.

Die Zahl der von der türkischen Küstenwache aufgegriffenen Migranten habe zudem 245.000 erreicht. Die Gendarmerie setze ihren Kampf gegen irreguläre Migration und Menschenhändler fort, fügte der türkische Staatschef hinzu.

Türkiye ist ein wichtiger internationaler Transitpunkt für Geflüchtete und Migranten, die zumeist in EU-Länder wollen. Ankara und internationale Menschenrechtsgruppen haben die sogenannte Pushback-Praxis Griechenlands wiederholt verurteilt.