Der ukrainische Botschafter in Ankara, Vasyl Bodnar, hat sich anlässlich des Unabhängigkeitstages seines Landes für Türkiyes Unterstützung im Krieg bedankt. Seit den ersten Tagen des Krieges habe Ankara als Vermittler fungiert und das Istanbuler Getreide-Abkommen ermöglicht, sagte Bodnar der Nachrichtenagentur Anadolu (AA) am Mittwoch.

Ukraine würdigt Türkiyes VermittlungsbemühungenBodnar betonte, dass Türkiye ein strategischer Partner für die Ukraine sei und bleiben werde: „Seit den ersten Tagen des Krieges hat die Türkei die Rolle eines Vermittlers und Moderators bei den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation übernommen.“ Dank dieser Bemühungen sei auch das Istanbuler Getreide-Abkommen erst zustande gekommen.

Türkiye habe zudem zu Beginn des Krieges Maßnahmen gegen Russlands Marine im Schwarzen Meer unternommen, wofür Kiew dankbar sei: „Wir begrüßen die Maßnahmen Türkiyes, die Meerengen von Istanbul und Çanakkale für russische Kriegsschiffe zu schließen.“

Türkische Solidarität mit dem ukrainischen Volk

Von der türkischen Bevölkerung selbst hätten sie unschätzbare Unterstützung erhalten. Die Türken hätten gleich zu Beginn des Krieges für die ukrainische Zivilbevölkerung in Not gespendet. Das Botschaftsgebäude habe sich regelrecht in eine Sammelstelle für humanitäre Hilfe verwandelt.

Bodnar betonte, dass die Ukraine auch beim Wiederaufbau des Landes mit türkischen Bauunternehmern zusammenarbeiten wolle. Türkiye sei ein Freund der Ukraine und „wir sind immer ehrlich und offen zu unseren Freunden“, so der Botschafter.

Aussichten auf FriedensverhandlungenBodnar unterstrich im Gespräch mit AA die Notwendigkeit von Waffen- und Munitionslieferungen für sein Land. Je schneller die Ukraine in puncto schwere Waffen mit den russischen Angreifern gleichzöge, desto schneller werde der Krieg vorbei sein.

Die Ukraine befürworte ausdrücklich die Friedensverhandlungen mit Russland: „Die Ukraine will einen dauerhaften Frieden.“ Die einzige Bedingung dafür sei der vollständige Rückzug der russischen Armee aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet. Der Kreml versuche jedoch, einen partiellen Waffenstillstand zu erzwingen, erklärte der Botschafter.

