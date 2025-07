Der Flughafen Istanbul ist im Ranking für August unter den zehn verkehrsreichsten Flughäfen der Welt gelistet. Dem Bericht der Luftfahrtexperten von „Official Airline Guides“ zufolge stieg der Flughafen vom 14. auf den 5. Platz auf.

Der verkehrsreichste Flughafen der Welt bleibt demnach weiterhin der Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport in den USA. Danach folgen der Dubai International Airport in den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Dallas Fort Worth International Airport in den USA.