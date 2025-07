Schwere Monsun-Überschwemmungen: Türkiye schickt Hilfsgüter an Pakistan

Seit Juni halten die schweren Monsun-Überschwemmungen in Pakistan an. Mehr als tausend Menschen kamen bislang ums Lebens. Türkiye hilft den Menschen in den betroffenen Gebieten mit zahlreichen Hilfsgütern.